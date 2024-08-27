Galatasaray-Young Boys maçı canlı izle: TRT 1 Canlı İzle

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile mücadele edecek. Türk ekiplerinin Avrupa'daki tüm karşılaşmalarının 3 yıl boyunca TRT kanalı üzerinden yayınlanacağı açıklanmıştı. Buna göre Galatasaray - Young Boys maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz izlenebilecek. Bu kapsamda Galatasaray - Young Boys maçını takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı yayın izle linki araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileriGalatasaray - Young Boys maçı, 27 Ağustos 2024 Salı günü yani bu akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.Heyecan dolu karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.Galatasaray - Young Boys maçı, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonu maçları TRT ekranlarında olacak.TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.04.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı04.30 Şehirden Uzakta09.05 Kara Ağaç Destanı12.35 Lingo Türkiye14.00 Seksenler15.30 Gönül Dağı19.00 Ana Haber19.55 İddiaların Aksine20.00 Yabancı Sinema "Fındık İşi 2"22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Galatasaray-Young Boys"00.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi02.25 Gönül Dağı04.55 Yaşam Başka YerdeYaşam Başka Yerde