Haber Tarihi: 18 Mayıs 2025 13:59 - Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 13:59

Galatasaray Şampiyonluk maçı ne zaman, nerede? | Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Şampiyonluk maçı ne zaman, nerede? | Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Galatasaray, Kayserispor'dan puan halması halinde tarihinin 25. şampiyonluğunu ilan edecek ve ligde üst üste üçüncü kez zafere ulaşacak. Sergej Jakirovic yönetiminde dikkat çeken bir performansa imza atan Kayserispor ise Galatasaray karşılaşması öncesinde Süper Lig'de 7 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Peki Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Şampiyonluk maçı ne zaman, nerede? | Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
Abone Ol
Galatasaray Şampiyonluk maçı ne zaman, nerede? | Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk maçı tarihi tüm Galatasaraylı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray mağlubiyet hariç her türlü beraberlik ve galibiyette 2024-2025 sezonunun şampiyonu olacak. Galatasaray mücadeleden puan alması halinde formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak. Peki, Galatasaray-Kayserispor şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta?

>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Talisca, 3. rap albümünü yayınladı! Fenerbahçe Talisca, 3. rap albümünü yayınladı!
Brezilya efsanesi Lucio yoğun bakıma alındı Dünya Futbolu Brezilya efsanesi Lucio yoğun bakıma alındı
Galatasaray - Kayserispor Maçı Canlı İzle Şifresiz | beIN Sports Galatasaray - Kayserispor Maçı İzle Gündem Galatasaray - Kayserispor Maçı Canlı İzle Şifresiz | beIN Sports Galatasaray - Kayserispor Maçı İzle
Galatasaray Yenikapı Kutlama Ne Zaman, Saat Kaçta? Gündem Galatasaray Yenikapı Kutlama Ne Zaman, Saat Kaçta?
Kerem Demirbay'a Süper Lig'den sürpriz talip Galatasaray Kerem Demirbay'a Süper Lig'den sürpriz talip
Galatasaray-Kayserispor maçı kadrosu ve muhtemel 11'ler Gündem Galatasaray-Kayserispor maçı kadrosu ve muhtemel 11'ler
Bielefeld Mucizesi: 3. Lig'den Avrupa'ya! Bundesliga Bielefeld Mucizesi: 3. Lig'den Avrupa'ya!
Fenerbahçe'de Osayi için son söz Mourinho'da olacak! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Osayi için son söz Mourinho'da olacak!
Bugünkü Galatasaray Maçı Hangi Kanalda? Bugün Galatasaray Maçı Var Mı? Galatasaray Bugün Kiminle Oynuyor? Şampiyonluk Maçı Canlı İzle! Gündem Bugünkü Galatasaray Maçı Hangi Kanalda? Bugün Galatasaray Maçı Var Mı? Galatasaray Bugün Kiminle Oynuyor? Şampiyonluk Maçı Canlı İzle!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Bernardo Silva sürprizi!
2
Osimhen'den ayrılık sorusuna yanıt!
3
Lyon'da Rayan Cherki'den ayrılık kararı!
4
Tolunay Kafkas: "Galatasaray, Bayern Münih olmamalı"
5
Hull City'de Joao Pedro kararı!
6
Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye dönüyor!
7
Wayne Rooney'den MANU'ya Osimhen önerisi!

SON HABERLER