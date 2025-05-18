Galatasaray Şampiyonluk maçı ne zaman, nerede? | Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk maçı tarihi tüm Galatasaraylı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray mağlubiyet hariç her türlü beraberlik ve galibiyette 2024-2025 sezonunun şampiyonu olacak. Galatasaray mücadeleden puan alması halinde formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak. Peki, Galatasaray-Kayserispor şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta?

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