Galatasaray - Kayserispor Maçı Canlı İzle Şifresiz | beIN Sports Galatasaray - Kayserispor Maçı İzle

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Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk edeceği Bellona Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek.

Ligde 33 müsabakada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray, ligin 36. haftasında RAMS Park'ta Kayserispor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, karşılaşmada yenilmemesi durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'in 36'ncı Hafta mücadelesinde Galatasaray, Kayserispor'u konuk edecek. 17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

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Kayseri temsilcisinin tek golünü Stephane Bahoken kaydetti.Galatasaray, çıktığı son 8 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı.Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı.Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u ise 3-0 yendi.Söz konusu müsabakalarda 25 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 16 lig maçında mağlup olmadı.Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 16 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.Sarı-kırmızılı ekip, Bellona Kayserispor müsabakasına tam kadro çıkacak.Şampiyonluğa bir adım uzaklıkta olan Galatasaray'da Kayserispor mücadelesi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.Galatasaray-Kayserispor maçı dolu tribünler önünde oynanacak.Sarı-kırmızılı futbolseverler, şampiyonluğun ilan edilme ihtimali bulunan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tüketti.Bu mücadelede kombine bilet ve loca sahiplerinin de büyük oranda tribündeki yerini alması bekleniyor.Galatasaray, şampiyonluğa ulaşması durumunda formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanacak.Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak 25. kez zafer turu atmaya çok yaklaştı. "Cimbom" ligi zirvede tamamlaması durumunda formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım olacak.Galatasaray, futbolda 2024-2025 sezonunu iki kupa kapatmak istiyor.Sezona Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-1 yenilerek giren sarı-kırmızılı ekip, devamında çabuk toparladı. Bu hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, 4 gün sonra ise Süper Lig'de şampiyonluğu garantilemeyi hedefliyor.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. kez şampiyon olmaya çok yakın.Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, son 2 sezonda Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon da ipi önde göğüslemeleri halinde üst üste 3, toplamda da 4. kez zafer yaşayacak.Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltecek.Buruk, şampiyonluğa ulaşmaları halinde Süper Lig tarihinde üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını alacak. Okan Buruk, ayrıca Türkiye'de 4 şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam olarak kayıtlara geçecek.Okan Buruk, Türkiye Kupası'nı ise futbolculuk kariyerinde 5, teknik adam olarak ise 2 kez kaldırdı. Toplamda şampiyonluk sayısını 7'ye taşıyan Buruk, kupada da en fazla kazanan isim konumunda.Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi.2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan süreçte son 17 yıl üst üste Türk teknik adamlar şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekibin en az 1 puan alması durumunda Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 18 sezona çıkacak.Galatasaray, bu maçta şampiyonluğu garantilerse kadrosundaki 6 futbolcu ilk kez bu mutluluğu yaşayacak.Sarı-kırmızılı ekibin şu anda kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de süre alan 27 futbolcudan 21'i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü. Kadroda yer alan ve ligde süre bulan 6 futbolcu ilk kez şampiyon apoleti takmaya hazırlanıyor.Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Senegalli sol bek Ismail Jakobs, milli futbolcu Eren Elmalı, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, milli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ve genç kanat oyuncusu Berat Luş, daha önce en üst düzey bir lig organizasyonunda şampiyonluk görmedi.Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor ile 58. kez karşılaşacak.İki sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında saat 19.00'da RAMS Park'ta mücadele edecek. Söz konusu müsabaka, iki takım arasında yapılacak 58 maç olacak.İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.Geride kalan 57 müsabakada Galatasaray 35, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı.Rekabette Galatasaray'ın toplam 127 golüne, Kayseri temsilcisi 46 golle yanıt verebildi.İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 28 lig maçının 22'sini kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 81 gol atıp, kalesinde 20 gol gördü.Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı.İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı.Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı, 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 57 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.