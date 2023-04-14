Haber Tarihi: 14 Nisan 2023 10:41 - Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 10:41

Galatasaray Kayserispor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Galatasaray Kayserispor maç kadrosu ve muhtemel 11'leri belli oldu. Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısında deplasmanda yenildiği rakibini mağlup ederek zorlu virajı kayıpsız atlatmak isteyen Galatasaray'da Okan Buruk ve kurmayları da tüm hesapları 3 puan üzerine yapıyor. Geçen hafta sakatlık yaşayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu netleşmeye başlarken sarı-kırmızılılarda Zaniolo'nun durumu da merak konusu...

Galatasaray Kayserispor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
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Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. hafta maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Galatasaray - Kayserispor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Yukatel Kayserispor da Süper Lig'de oynadığı 27 maçın 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 11'inde ise mağlup oldu. 44 puanı bulunan Kayseri temsilcisi, averajla 7. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

Eksikler

Galatasaray'da Yusuf Demir'in kadroda olup olmayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

Kayserispor'da Carole ve Nurettin Korkmaz'ın sakatlıkları sürüyor.

Muhtemel 11'ler


Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi



Kayserispor
Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Mensah, Kemen, Cardoso, Emrah Başsan, Thiam, Gavranovic



 

İç sahadaki karne müthiş

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar bu maçlarda 11 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti. 1 mücadele de berabere sona erdi. Aslan, topladığı 34 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Cim Bom sahasında son olarak Adana Demirspor ile oynadığı mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda 12 maçtır da kaybetmiyor. Sarı-Kırmızılılar, evinde en son 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi.

Zaniolo 3'te 3 peşinde

Aslan'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk iki iç saha maçında da gol atmayı başardı. İlk olarak Kasımpaşa karşısında fileleri havalandıran, son olarak da Adana Demir maçında penaltıdan fileleri havalandıran genç yetenek, Kayserispor'a karşı taraftarının önünde 3'te 3 yapmanın peşinde. Sarı-Kırmızılı formayla iç sahadaki ilk 3 maçında da gol atan son oyuncu; Şubat 2021'de Mostafa Mohamed olmuştu.

Abdülkerim'de sorun kalmadı

Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığını atlatan defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın bu akşam forma giymesi bekleniyor. Aslan'ın hocası Okan Buruk, iki gün önce yaptığı açıklamada, tecrübeli oyuncunun bireysel çalışmalara katıldığını ve zorlu mücadeleye yetişme ihtimalinin olduğunu söylemişti. Daha sonra takımla çalışmalara da katılan tecrübeli savunmacının, defans göbeğinde Nelsson'la birlikte görev alma ihtimali çok yüksek görünüyor.
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