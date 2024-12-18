Galatasaray Daikin'de ayrılık kararı!

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin'de yeni bir ayrılık gelişmesi yaşandı.



Voleybolun Sesi'nde yer alan habere göre son iki sezondur Galatasaray Daikin'i çalıştıran İspanyol koç Guillermo Hernandez, ligin ilk devresinin tamamlanmasıyla görevden ayrıldı. 2024-2025 sezonunun kalan bölümünde sarı-kırmızılıların başantrenörlüğünü üstlenecek ismin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.



ŞOK YENİLGİLER SONUNU HAZIRLADI



Galatasaray, Vakıfbank ve Eczacıbaşı gibi takımları mağlup etmesine rağmen THY, Aydın ve Kuzeyboru gibi takımlara yenilmesi eleştiri konusu olmuştu.



5. SIRADA YER ALIYOR



Galatasaray Daikin, ligde ilk devrenin ardından 13 maçta 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucu elde ettiği 30 puanla 5. sırada yer alıyor. Challenge Kupası'nda da yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta çeyrek finale yükselmişti.



