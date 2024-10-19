Haber Tarihi: 19 Ekim 2024 12:53 - Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 12:53

Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak. Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 22 puan topladı. Ligdeki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Antalya temsilcisi ise ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlı takım, topladığı 8 puanla haftaya 14. sırada girdi. Peki, Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı. Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İşte, Galatasaray-Antalyaspor maçı hakkında bilgiler...

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Antalyaspor maçı, 19 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASLAN REKOR İÇİN SAHADA OLACAK

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak.

Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Fenerbahçe'ye ait rekorun ortağı konumunda.

Galatasaray, Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak Süper Lig rekoruna imza atacak.

OKAN BURUK, ANTALYASPOR'A HİÇ YENİLMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Antalyaspor'a 12 kez rakip olan Buruk, 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında Antalyaspor ile yapılan 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

KAAN AYHAN CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kaan, maçta da kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan bölümün en golcü takımı olarak dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 8 maçta 24 gol atan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den (16) 8 gol fazla kaydetti. Antalyaspor (16) ise Süper Lig'de kalesinde en fazla gol gören üç takımdan biri.
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