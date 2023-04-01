Galatasaray-Adana Demirspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor. Adana Demirspor maçını geçmek isteyen Galatasaray, sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maçta golsüz eşitlikle berabere kalmıştı. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta 2023 - GS-Adana Demirspor hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 27. hafta maçında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.Ertaç, Svensson, Semih, Mert, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Emre Akbaba, Onyekuru, Ndiaye.Spor Toto Süper Lig'de 14 maç üst üste kazanarak lig rekoru kıran Galatasaray, son maçında Konyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.Ligde kalesinde en az gol gören takımı unvanına (19) sahip olan Galatasaray, maç başına 2 gol, 14.4 şut, 7.2 isabetli şut, yüzde 56 topa sahip olma oranlarıyla dikkat çekiyor. Ligde çıktığı 14 maçta 9 golü bulunan Mauro Icardi, takımda en skorer oyuncusu olarak öne çıkarken onu 18 maçta 8 golle Bafetimbi Gomis ve 24 karşılaşmada 7 kez fileleri sarsan Kerem Aktürkoğlu takip ediyor.Adana Demirspor ise ligde son oynadığı Antalyaspor maçından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Puan tablosunun dördüncü sırasında bulunan ve ligin güçlü takımlarından olan Adana temsilcisinde 7 golü bulunan Badou Ndiaye, 6 gollü Henry Onyekuru ve Younes Belhanda skorer isimler olarak göze çarpıyor.İki takım 42 kez yeşil sahada karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldık. İç sahadaki 22 mücadelede ise Akdeniz ekibine karşı 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunuyor.Bu maçın ardından Medipol Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Finali müsabakasına hazırlanacak.- Adana Demirspor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu galibiyetlerin yedisinde rakip filelere en az ikişer gol gönderdi (toplam 28 gol).- İstanbul takımlarına konuk olduğu son 30 Süper Lig maçında da gol yiyen Adana Demirspor (toplam 93), bu karşılaşmaların sadece ikisinden galibiyetle ayrıldı (4B 24M).- Süper Lig'de oynadığı son sekiz iç saha maçında puan kaybetmeyen Galatasaray, seyircisi önünde daha uzun bir galibiyet serisini en son Aralık 2018-Mayıs 2019 arasında Fatih Terim yönetimindeki dokuz karşılaşmalık süreçte yaşadı.- Adana Demirspor bu sezon Süper Lig'de savunmada kaptırdığı toplarla gol yemeyen iki takımdan biri (Gaziantep FK ile birlikte). Şu ana kadar hücumda kazandığı toplarla Galatasaray'dan (4) daha fazla gol bulan sadece iki ekip var: Fenerbahçe (7) ve Trabzonspor (5).- Bu sezon en fazla Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan oyuncu, Galatasaray formasıyla bunu dört kez başaran Mauro Icardi. Sahaya çıktığı son iki karşılaşmada gole katkı sağlayamayan Arjantinli, bu sezon üst üste üç mücadeleyi gol ya da asist katkısı yapamadan geçmedi.- Milot Rashica (2 gol & 4 asist) daha önceki iki sezonda yaptığı toplam gol katkısı sayısına ulaşmak için sahaya çıkıyor (2021/22 Premier Lig; 1 gol ve 2 asist & 2020/21 Bundesliga; 3 gol ve 1 asist).- Bu sezon ligde çıktığı 24 maçın 11'inde gol atan ya da asist yapan Badou Ndiaye (2015/16 ile eşit), Süper Lig kariyerinde en fazla karşılaşmada gol katkısı yaptığı sezona ulaşabilir.Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, karşılaşmada formasına kavuşacak.Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danimarkalı savunma oyuncusu, 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor mücadelesinde cezasını çekti.Galatasaray'ın bu sezonki değişmezlerinden olan Nelsson'un Adana Demirspor mücadelesiyle ilk 11'de formasını devralması bekleniyor.Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Dries Mertens'in mücadelede maç kadrosunda yer alması öngörülüyor.Son olarak 5 Şubat'taki Trabzonspor maçında forma giyen Mertens, depremler nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen kampta sağ diz iç yan bağlarında esneme yaşadı.Yaklaşık 40 gün sahalardan uzak kalan Belçikalı futbolcu, son 2 gündür takımla çalışmalara katılıyor. Henüz adaptasyon sürecinde olan Mertens'in Adana Demirspor mücadelesine kadroya alınacağı ancak ilk 11'de oynamasının zor olduğu bildirildi.Galatasaray'da Berkan Kutlu, cezası nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek.Konyaspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Berkan, karşılaşmada sahaya çıkamayacak.Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey ise sarı kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Yukatel Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düşecekGalatasaray, Adana Demirspor maçını yaptıktan sonra 28. haftayı bay geçecek.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı.Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı.İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor.