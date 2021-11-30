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Sergen Yalçın'ın kalma nedeni!




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NEDEN DEVAM ETTİ?

Başkan Ahmet Nur Çebi ile önceki akşam gerçekleştirdiği kritik zirvede, kendisine ve futbolcularına güvendiğini belirterek, görevine devam etmek istediğini dile getiren Teknik Direktör Sergen Yalçın yeni bir dönemin kapısını açtı.

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TARAFTAR İÇİN KALDI!

Yalçın, GZT Giresunspor’a şok biçimde 4-0 yenildikleri maçtan sonra Başkan Çebi ile durum değerlendirmesi yapacaklarını açıklayıp, istifa sinyali vermişti. Ancak deneyimli hocanın özellikle taraftarların sosyal medyadaki yoğun desteği nedeniyle görevde kalmaya ve sonuna kadar mücadele etmeye karar verdiği aktarıldı.

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YARI YOLDA BIRAKMADI

Siyah-beyazlıların büyük desteğiyle göreve gelen Sergen Yalçın’ın onları yarı yolda bırakmak istemediği vurgulandı.

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BAZI İSİMLERİ DİNLENDİRECEK

Beşiktaş’ın teknik patronu önümüzdeki kritik dönemde takımda bazı değişikliklere imza atacak. Buna göre Sergen Yalçın mental açıdan yıpranmış bazı oyuncuları dinlendirecek.

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GENÇ İSİMLERE ŞANS

Genç oyuncular Can Bozdoğan ve Rıdvan Yılmaz’a düzenli olarak 11’de forma vermeyi planlayan Yalçın, alternatif oyunculara daha fazla şans tanıyacak.

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KADRO DIŞI YOK!

Bu arada siyah-beyazlı hocanın takımda kadro dışı bırakmayı düşündüğü bir oyuncu bulunmuyor. [Milliyet/Serdar Sarıdağ]



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