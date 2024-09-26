Haber Tarihi: 26 Eylül 2024 19:21 - Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 19:21

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı canlı izle şifresiz | TRT Tabii Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise canlı izle

Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı canlı izle şifresiz veren kanallar listesi | FB - Union Saint-Gilloisemaçı canlı TABİİ izle HD ücretsiz | Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı canlı izle ekranı taraftarlardan yoğun ilgi beklenirken, mücadele öncesi taraftarlar karşılaşmanın ilk 11'lerini ve mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırıyorlar. Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı canlı izle şifresiz | TRT Tabii Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise canlı izle
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Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı canlı izle şifresiz | FB Union Saint-Gilloise maçı canlı TABİİ izle HD ücretsiz UEFA Avrupa Ligi'nde birince hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe Union Saint-Gilloisemaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Ajax Beşiktaş maçı canlı izleme detayları
FENERBAHÇE-UNİON SG CANLI İZLE ŞİFRESİZ


Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı canlı izle şifresiz |Fenerbahçe Union Saint-Gilloise arasında oynanacak kritik müsabaka 26 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak.  



FENERBAHÇE-UNİON SG MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 ŞİFRESİZ CANLI YAYIN

Temsilcimizin müsabakası TRT1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma aynı zamanda Tabii platformunda da yer alacak.

TRT 1 güncel frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC:3/4

TRT 1 Digiturk, D-Smart ve Kablo TV'de kaçıncı kanalda?

Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

FENERBAHÇE-UNİON SG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülke federasyonundan Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmada Mathieu Vernice ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını geçen sarı-lacivertliler, 3. turda ise Fransa'nın Lille ekibine elenince yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Trendyol Süper Lig'e ise ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, son maçta ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olarak taraftarının tepkisini çekmişti.

Sarı-lacivertliler, Belçikalı rakibiyle geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde de karşı karşıya gelmişti. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında iç sahada 1-0 mağlup olsa da çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.


FENERBAHÇE-UNİON SG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymannski, İrfan Can, Tadic, En-Nesyri

Union Saint-Gilloise: Moris, Mac Allister, Burgess, Machida, Montes, Vanhoutte, Sadiki, Rasmussen, Terho, Rodriguez, Ivanovic



5 İSİM KADRODA YER ALMIYOR!

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Bright Osayi-Samuel'in durumu ise netlik kazanmadı. Takımla birlikte çalışan Nijeryalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 275. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 274 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde 391 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 137. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 136 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip bu müsabakalarda 60 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 191 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 171 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 82

 42

 23

 17

 119

 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 38

 14

 12

 12

 56

 46
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 274

 109

 56

 109

 374

 391
 

 
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