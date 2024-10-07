Haber Tarihi: 07 Ekim 2024 17:17 - Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024 17:17

Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bununla birlikte Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta soruları da gündeme geliyor.

Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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Trendyol Süper Lig'de 8. heyecanı sürüyor. Taraftarlar ise Süper Lig maç programını takip ediyor.

Bununla birlikte futbolseverler Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorularını soruyor.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 8. hafta maç programı belli oldu. Programa göre Fenerbahçe bu hafta herhangi bir mücadelede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin bir sonraki maçı ise 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile olacak.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Samsunspor arasında oynanacak olan maç, 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA OYNAYACAK?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, beIN Sports Tod TV kanallarında canlı bir şekilde yayınlanacak.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği Süper Lig maçında ev sahipliği yapacak.

Maç Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
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