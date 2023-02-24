Fenerbahçe kura çekimi canlı izle! Avrupa Ligi Fenerbahçe kura çekimi canlı izle!

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu 14 puanla lider tamamlayarak Son 16 biletini almıştı. Play-Off rövanş maçlarının oynanması sonrası Sarı Lacivertli ekibin muhtemel rakipleri belli olacak ve gözler kura çekimine çevrilecek. Başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere futbolseverler, "Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan karşılaşmalar sonucunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.Sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Manchester United, Juventus, Roma, Sporting, Sevilla, Leverkusen, Union Berlin, Shakhtar Donetsk gibi takımlar yer alıyor.İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün (24 Şubat) saat 14.00'de başlayacak.Gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım kurada seribaşı olacak. Seribaşı ekipler rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Aynı ülke takımları birbiriyle eşleşmeyecek.UEFA Avrupa Ligi'ni lider konumda bitiren Fenerbahçe'nin rakibi kura çekimi sonrası belli olacakUEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek.Avrupa Ligi kura çekimi Cuma günü saat 14.00'da Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Sivasspor ve Başakşehir Avrupa Konferans Ligi gruplarını lider olarak tamamlayarak direkt son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı. UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Kura çekiminin tamamlanmasıyla Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli olacak. İşte detaylar...