Haber Tarihi: 23 Ağustos 2025 20:59 - Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 20:59

Fenerbahçe - Kocaelispor Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)

Fenerbahçe - Kocaelispor maçı şifresiz donmayan yayın izle | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Kocaelispor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Kocaelispor maçı canlı yayın izleme detayları

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Kocaelispor Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...




FENERBAHÇE KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak vesaat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Kadir Sağlam görev yapacak.

FENERBAHÇE KOCAELİSPOR: FORM DURUMLARI


Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor. Trabzonspor ve Samsunspor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Kocaelispor, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk puan ya da puanlarını almaya çalışacak. Yeşil-siyahlı ekipte, kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri.

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Tarkan, Appindangoye, Haidara, Mesut Can, Show, Nonge, Oğulcan, Mendes, Petkovic.



Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Dorgeles Nene, ilk maçına çıkacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak. Avusturya'nın Salzburg Kulübünden sarı-lacivertli takıma katılan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

41. randevu

Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın bugüne dek mücadele verdiği 40 karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe rakibini 20 kez mağlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi ise 7 kez kazanan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırırken, Kocaelispor 32 kez gol sevinci yaşadı. İki takım ligde son olarak 2008-2009 sezonunda karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Kadıköy'de hiç kaybetmedi

Fenerbahçe, ev sahibi sıfatıyla çıktığı hiçbir müsabakada rakibine boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde rakibiyle 20 maça çıkarken, 12 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 41 gol atarken, kalesinde sadece 8 gol gördü.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan müsabakalar, farklı skorlara da sahne oldu. İki takım arasında oynanan lig maçlarında sarı-lacivertliler, rakibini tam 6 kez 4 farkla mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe, 2000-2001'de hem içerde hem de dışarda 4-0 galip gelirken, 1995-1996 ve 1992-1993 sezonlarında da aynı skorla kazanmayı bildi. Sarı-lacivertliler, 1994-1995 ve 1981-1982 sezonlarında da rakibini 5-1 mağlup etti. İki takım arasında oynanan en gollü maç ise 1981-1982 sezonundan Kocaeli'de oynanan ve sarı-lacivertliler 4-3 kazandığı müsabaka olarak kayıtlara geçti.

