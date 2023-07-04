Haber Tarihi: 04 Temmuz 2023 10:51 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023 10:51

Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'deki Ana Haber sunuculuğu görevinden ayrıldığını açıkladı. Portakal'ın geçtiğimiz günlerde Yunanistan'daki seçim sonuçlarını anlatan haberi seslendiren kişiye 'Ben bu haber bültenine adımı veriyorum' sözleriyle canlı yayındaki sert çıkışı gündem olmuştu. Peki, Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
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Portakal, üç ay boyunca birlikte çalıştığı ekibine teşekkür ederek, 'Sezon Finali' adı altında Sözcü TV'ye veda etti.
FATİH PORTAKAL SÖZCÜ TV'DEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

Fatih Portakal canlı yayında şunları söyledi;

"SONRA SİZLERLE OLUR MUYUM OLMAZ MIYIM ONU ZAMAN GÖSTERİR, BİLEMİYORUM"

"Bana müsaade" diyerek söze başlayan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

30 Haziran 2023 günlerden cuma.. Bana müsaade..

Evet benim bugün sezon içindeki son yayınım. 20 Mart'ta size ilk 'merhaba'mı demiştim size.

Aşağı yukarı 12-13 hafta sizlerle birlikte oldum. Bugün de sezon finaliyle sizlerle birlikteyim.


He sonrasında sizlerle olur muyum olmaz mıyım onu zaman gösterir, bilemiyorum. Ama ben haber sunmaktan keyif alıyorum.

"DİLİMİN KEMİĞİ BAZEN OLMUYOR, ONUN DA FARKINDAYIM"

Zaman zaman insanları kızdırıyorum, benim yüzümden kırılabiliyorlar. Kötü niyetle yapmıyorum. Yanlış anlaşılmalar da oluyor ama en azından beni tanıyan biliyor. Vicdanen rahatım.

Dilimin kemiği bazen olmuyor, onun da farkındayım ben. Kimseyi üzmek, kırmak için, kimseyi yerden yere vurmak için bir çaba içerisinde olmuyorum."

 

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