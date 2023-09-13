Haber Tarihi: 13 Eylül 2023 12:46 - Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 12:46

Enerya Enerji (ENERY) hisse yorum ve hedef fiyatı 2023

Sermaye Piyasası Kurulu, (SPK) 9 Ağustos 2023 tarihinde yayımladığı bültende, Enerya Enerji A.Ş.'nin (ENERY) halka arz başvurusunun onaylandığını duyurmuştu. 14-15-16 Ağustos tarihlerinde yatırımcılardan talep toplamaya başlayan şirket, 23 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Enerya Enerji (ENERY) hisse yorum ve hedef fiyatı 2023
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Halka arz fiyatı olan 88,76 TL'den sunulan şirket, ilk gününü 97,60 TL seviyesinde tavan fiyattan kapatırken, yüzde 9,96 oranında da bir artış gösterdi.
İkinci işlem gününe de tavan fiyatla başlayan enerji şirketi, seans açılışı itibarıyla 97,60 TL seviyesinden 107,30 TL noktasına yüzde 9,94 oranında bir artış gösterdi.

2 günlük işlem süresi boyunca yüzde 20,89 oranında yükseldi.

ENERY 2. Gün Tavanda Bekleyen Lot Sayısı

İkinci işlem günü açılışında, saat 10.00 itibarıyla ENERY tavanda bekleyen 7.708.328 lot ile başlangıç yaptı.

Emir büyüklüğü ise 827.103.594 olarak kaydedildi.

Enerya Enerji A.Ş. ENERY Faaliyeti Nedir?

Enerya Enerji A.Ş., Türkiye'nin enerji sektöründe önemli bir rol oynayan bir şirkettir. Enerya, 2003 yılında kurulmuş olup, doğal gaz dağıtımı, elektrik ticareti, doğal gaz ticareti ve yenilenebilir enerji alanlarında hizmet vermektedir. Enerya, 2021 yılından itibaren Ahlatçı Holding bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Enerya, 10 ilde doğal gaz dağıtım operasyonlarını gerçekleştirmekte olup, 1,5 milyondan fazla abonesiyle Türkiye'nin en büyük ikinci özel doğal gaz dağıtım şirketidir. Enerya, enerji verimliliği, çevre dostu teknolojiler ve müşteri memnuniyeti odaklı bir vizyonla çalışmaktadır. Enerya, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji sektörünün gelişimine katkıda bulunmak için sürekli yenilikçi ve kaliteli çözümler sunmaktadır.

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