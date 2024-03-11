Emziren Anne Oruç Tutabilir mi? Diyanet açıkladı

Emziren annelerin oruç tutup tutmayacakları konusu, kişisel tercihlere ve sağlık durumlarına bağlıdır. Her anne, kendi sağlık durumunu ve bebeğinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak oruç tutma kararı almalıdır.



Emziren Anne Oruç Tutabilir mi?



Ramazan ayının en çok merak edilen konularından biri de emziren annelerin oruç tutup tutamayacağıdır. Bu konuda farklı görüşler ve rivayetler olsa da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşü şu şekildedir:

Emziren anneler, bebeğin sağlık durumuna ve anneye herhangi bir zarar vermemesi şartıyla oruç tutabilir.

Bebeğin yeterince beslenememesi: Bebeğin yeterince beslenemediği ve kilo kaybı yaşadığı durumlarda annenin oruç tutması sakıncalıdır.

Annenin sağlık problemleri: Annenin diyabet, tansiyon gibi sağlık problemleri olması halinde oruç tutması sakıncalıdır.



Aşırı sıcaklıklar: Aşırı sıcak havalarda oruç tutmak annenin ve bebeğin sıvı kaybına uğramasına yol açabilir. Bu nedenle aşırı sıcak havalarda emziren annenin oruç tutması sakıncalıdır.





