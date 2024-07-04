Emekli zammı kök maaşa mı yansıyacak? 2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşlarını 10 bin liraya yükseltileceğini açıklamış ve ocak ayı itibarıyla en düşük emekli aylığı 10 bin lira olmuştu. 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanan enflasyonla birlikte altı aylık olarak kök maaşa yansıyacak artış yüzde 24.73 oldu. Bu oranla birlikte kök maaşlara yüzde 24.73 oranında zam yapıldı.

En düşük emekli maaşı alan kişilerin büyük çoğunluğu kök maaşını bilmiyor. Kök maaşı bulmak için çok kolay yöntemler kullanılıyor. Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını e-Devlet üzerinden birkaç dakika içinde tespit edebiliyor.

SSK emeklilerinin e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Bağ-Kur emeklileri ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor. Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 10 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.