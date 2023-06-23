Emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayram öncesi yatacak mı 2023 | Haziran ayı emekli maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi? Emekli maaşı ödeme tarihleri için araştırmalar başladı. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala emekliler maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağını araştırmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurdu. Peki, Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi 2023? İşte emekli maaş ödemelerinde son durumÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve Bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacağını açıkladı.Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri bugün yapılacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu.Bakanın açıklamasına göre 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapılacak. 1,5 milyar lirası yaşlığı aylığı, 1,2 milyar lirası ise engelli aylığı olmak üzere toplam 2,7 milyar lira ödeme yapılacak.Emekli maaşı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar telefon üzerinden sorgulama işlemi yapabilirler.Emekli maaşı hangi bankadan aldığını bilen emekliler, müşteri hizmetleri numarasını çevirerek hesaplarındaki bakiyeyi, yeni emekli maaşlarının hesaplara yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.Emekli maaşlarını VakıfBank'tan alan emekliler " 0850 222 0724" numarasını arayarak operatöre bağlanabilir ve sorgulama yapabilir.Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alanlar ise 7 gün 24 saat " 444 00 00" numarasından müşteri hizmetlerine bağlanabilir ve sorgulama yapabilirler.Emekli maaşını Halkbank'tan alanlar ise " 0850 222 0400" numarasını çevirerek emekli maaşını sorgulayabilir.Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. Son olarak 2023 yılının Ocak ayında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve memur emeklilerine %30 zam yapıldı. Dönem içerisinde ise en düşük emekli maaşı 5.500 liradan 7.500 TL'ye yükselti. Temmuz ayında ise Haziran- Ocak ayları içerisinde geçerli olacak yeni emekli maaşları belirlenecek. Emekli zamları enflasyona göre yapılacak. Emekliler ise zamlı maaşlarını Haziran ayından itibaren alabilecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağını belirtti.SSK emekli maaşları;Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'daÖdeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde verilecek.Bağ-Kur emekli maaşları ise;Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'daÖdeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu.Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmişti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ayrıca;"Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak." açıklamasında bulundu.En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde ödenmeye başladı.SSK kapsamında maaş alan emeklilerin aylık ve ikramiye ödemeleri 14 Nisan'da hesaplara geçmeye başlayacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı. 2023 yılı Nisan ayı emekli maaşı ödeme tarihleri için;SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;- Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.Emekli bayram ikramiyesi ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor.Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si bağlanmış olan eşe 1000 TL, yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 500 lira bayram ikramiyesi verilecek.Şehit yakınları ve gazilerSSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileriVazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?Ölüm aylığı alanlarŞeref aylığı alanlarSosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?Geçici köy korucularıKore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?Şampiyon sporcular,Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller