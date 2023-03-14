GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

21 Şubat 2023 Salı akşamı saat 22:00 sıralarında erişim sorunu yaşayan Ekşi Sözlük'ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız." ifadeleri kullanıldı. Peki, Ekşi Sözlük açıldı mı? Ekşi Sözlük ne zaman açılacak?BTK site bilgileri sorgu sayfasında "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." açıklaması yer alıyor. Ekşi Sözlük henüz açılmadı.Ekşi Sözlük yönetimi, erişim engelinin ardından kullanıcılar için yeni kurallar getirdi.Yapılan duyuruda, "Başlık açma ve gündem algoritmasına yönelik birtakım güncellemeri yayına aldık" denildi.Ekşi Sözlük tarafından duyurulan yeni kurallar şöyle:">> Bir kullanıcının başlık açması, yazar olduktan sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 enty'i tamamlamadıkça mümkün olmayacak. Bu kriter sebebiyle çaylaklar da başlık açamayacak.>> Her ne sebep olursa olsun çaylak edilen yazar, çaylaklık süresi bittikten sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry'i tamamlamadıkça başlık açamayacak.>> Hukuka aykırılık sebebiyle entry'si silinen yazar 1 ay boyunca başlık açamayacak. Mahkeme kararıyla silinen entry'ler ise başlık açma kuralını etkilmeyecek.>> Başlık açma kuralını sağlayamayan yazarların entry'leri gündem algoritmasına etki etmeyecek.>> Belirlenen kriterler sebebiyle başlık açmayan ve gündem algoritmasını etkilemeyen yazarların hukuka aykırılık sebebiyle entry'lerinin silinmesi halinde, 6 aylık süreye silinen entry başına 1 ay eklenecek."