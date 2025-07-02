DYK kurs takvimi 2025: Destekleme ve Yetiştirme Kursları ne kadar sürecek?

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına, MEB'e bağlı okullarda olduğu kadar özel kurumlarda eğitim gören istekli öğrencilerle beraber örgün ve açık ortaöğretimden mezun olan adaylar katılabiliyor. Yaz dönemindeki kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olamaz. İşte, Destekleme ve Yetiştirme Kurs takvimi...



DYK KURSU TAKVİMİ



Destekleme ve Yetiştirme yaz dönemi kursları ve yaz okulları 1 Temmuz'da başlayacak, 31 Ağustos'ta son bulacak.



2025-2026 eğitim öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları ise 1 Eylül 2025'te başlayacak, 12 Haziran 2026'da sona erecek.



Öğretmenler ve öğrenciler, yaz dönemi kursları ile yaz okullarına bulundukları yerleşim yerlerindeki birimlerde katılabilecekler.



Yaz okullarında zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimi esas alan bir yaklaşımla spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim alanlarında kurslar açılacak.



Yaz dönemi kurslarında da öğrenciler tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programlarını tekrar edilebilecekleri gibi bir üst sınıf seviyesinin öğretim programlarını da seçebilecekler.



Bu kapsamda 7. sınıf öğrencilerinden hafızlık eğitimine katılanlar ve 8. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler; Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarih ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinden en fazla 6 ders seçebilecek.



12. sınıf öğrencileriyle örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ise Türk dili veedebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, TC. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden en fazla 8 ders olmak üzere akademik dersleri seçebilecekler.



DYK KURS SÜRELERİ 2025



Yaz döneminde açılan kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla, eğitim ve öğretim döneminde açılan kursun süresi ise 16 haftadan az, 40 haftadan fazla olamaz.



Kurslar ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yaz dönemi dışında cumartesi ve pazar günleri yapılır. İhtiyaç halinde ise kurslar, hafta içi ders saatleri dışında saat 20.00'a kadar yapılabilir.



Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır. Dersler 40'ar dakika olarak ayrı ayrı yapılır. Blok şeklinde de dersler yapılabilir.

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