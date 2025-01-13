Haber Tarihi: 13 Ocak 2025 16:03 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 16:03

Doğum İzni uzatılacak mı? 2025 Doğum İzni uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfus uyarısının ardından, doğurganlık oranını artırmak için çalışan kadınlara yönelik doğum izni teşviği gündeme geldi. Dört bakanlık etki analizi çalışmalarına başladı. Peki, doğum İzni uzatılacak mı? 2025 doğum İzni uzatıldı mı?

Doğum İzni uzatılacak mı? 2025 Doğum İzni uzatıldı mı?
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'nda, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemeleri masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğum izinlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların gündemde olduğunu belirterek, sağlıklı bir nüfus yapısını koruma adına kapsamlı stratejiler geliştirdiklerini açıkladı.

Doğum İzni Süresi Uzatılacak mı?

Doğum izni, doğumdan önce ve sonra kullanılmak üzere anne adaylarına sağlanan yasal bir hak olarak dikkat çekiyor. Özel sektör ve kamu sektöründe farklı uygulamalara tabi olan bu izin, annelerin hem çalışma hayatından kopmamasını hem de doğum sürecinde yeterli desteği almasını amaçlıyor. Toplantıda konuşan Cevdet Yılmaz, doğum izni süresinin artırılması, doğum yardımları ve esnek çalışma modellerinin öncelikli konular arasında yer aldığını ifade etti.

Doğum İzninde 2025 Düzenlemesi Neleri İçeriyor?

Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi başlıkları detaylı şekilde ele alacağız. Ayrıca, sağlıklı bir nüfus yapısını koruyarak doğurganlık oranlarını sürdürülebilir seviyede tutmayı hedefliyoruz."

Yılmaz, ayrıca aile kurmayı teşvik eden yeni adımların atılacağını belirtti:

📍Genç çiftlere maddi destek sağlanacak.
📍İlk evini alanlara yönelik sosyal konut projeleri uygulanacak.
📍Çalışan ebeveynler için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş hizmetleri yaygınlaştırılacak.
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