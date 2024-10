Discord nedir, tehlikeli mi?

Aslında bilgisayar oyuncularının oyun hakkında sohbet etmeleri için tasarlanan Discord, sade tasarımı, akıllıca hazırlanmış seçenekleri ile birden gençlerin, özellikle de teknoloji meraklısı gençlerin gözdesi oldu. Elbette bir şey bu kadar hızlı yayılınca anne babalar da hemen endişelenmeye ve güvenli olup olmadığı hakkına sorular sormaya başlıyor.



Discord nedir?



Discord, yazılı, sesli ve görüntülü mesajlaşma, ses ve video araması yapma, oyun, TV dizisi ya da anime tartışma grupları oluşturma işlevlerini bir araya getirmiş, hem bilgisayar hem de mobil cihazlarda kullanılan ücretsiz bir sosyal ağ/mesajlaşma uygulamasıdır.



Başlarda bilgisayar oyuncularının isteklerini yerine getirmek için tasarlanmış uygulama, zamanla 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış yani gençler arasında popüler olan bir uygulama.



Discord için yaş sınırlaması var mı?



Elbette! Diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi Discord'da 13+ yaş kısıtlamasına sahip. Ancak 13 yaşından küçük çocuklar, doğum tarihlerini değiştirerek kaydolabiliyor.



Discord'un içeriğini kullanıcıları ürettiği için her türden uygunsuz içerikle karşılaşmak mümkün. Hatta sadece 18+ olan özel NSFW sunucular da mevcut. 10 yaşında bir çocuk, doğum tarihi bilgisini doğru girmeyerek pekala bu sunuculara girebilir.



Discord çocuklar için güvenli mi?



Discord çok kapsamlı ve karmaşık bir uygulama. Gizlilik ayarları var ama ebeveyn kontrolü araçlarına sahip değil. Çocuğunuz sadece arkadaşları ile sohbet etmek için kullanmaya başlayıp, "sunucuları keşfet" e girerek hiç de uygun olmayan içeriklere ulaşabilir.



Sunucu yöneticileri Mavi Balina benzeri oyunlar başlatabilir. Herkese açık bir sunucuda madde kullanımı, cinsel mesajlar, pornografik içerikler paylaşılabilir. Bu tür sunucular şikayetle kapatılsa da 100 milyon kullanıcının her saniye yeni sunucu eklediği ortamda, sunucu silinene kadar iş işten geçebilir.



Discord'un çocuklara yararı olabilir mi?



Üniversitede ilk İnternet kullanma deneyimim "bb" (bullettin board) yani mesaj panoları de denen ilkel bir tür sohbet odasında olmuştu. Bu sohbet odasında mesleki bilgiler paylaşılıyordu. Discord'da da gayet yararlı sunucular var. Ödev yardımı, ders konuları ya da doğa bilimi gibi. Elbette biri çıkıp da "arkadaşlık" teklif edene kadar



Sohbet odaları her türlü tehlikeye açıktır. Bu nedenle çocuğunuzun yaşı 13'ten büyük olsa bile, bu tür tehlikeleri bildiğinden ve uygunsuz sunuculara girmeyeceğinden emin olamazsınız. Çocuğunuza tehlikeleri öğretmeli, zaman zaman uygulamadaki eylemlerini kontrol etmeli, normal gitmeyen bir sohbet ya da durum olduğunda size haber vermesini sağlamanız gerekir. Aynı zamanda çocuğunuzun kötü sözlerden, saldırganlıktan ve uygunsuz içerik yüklemekten uzak durması gerektiğini de bilmesi gerekir.



Sonuçta Discord, telefon numarası olmadan da kullanılabildiği için WhatsApp ya da diğer mesajlaşma uygulamalarından çok daha tehlikeli. Çocuğun 15 yaşına gelmesi beklenebilir ya da uygulamayı doğru kullanmayı öğrenene kadar gözetimde tutulabilir.



Discord hakkında şu 6 maddeyi aklınızdan çıkarmayın!



Discord bir sohbet uygulamasıdır. Sohbet uygulamaları her zaman risklidir.



Discord gizlilik ayarları var ancak bu kontroller sizin elinizde değil çocuğun elinde.



Discord için ebeveyn kontrolü aracı yok.



Çocuklar her an uygunsuz içerikle karşılaşabilir!



En güvenli kullanım şekli sadece arkadaşları ile kullanmasıdır.



Herkese açık sunucuları kullanmasına izin vermek çok riskli!





