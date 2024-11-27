Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund maçı Tabii canlı izle şifresiz

Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak olan Dinamo Zagreb, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund maçı canlı izleme detayları...



Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund maçı TSİ 23:00'da başlayacak.



Günün maçları (27 Kasım)



20:45 Sturm Graz - Girona (TRT Spor)



20:45 Kızılyıldız - Stuttgart (TRT Tabii Spor)



23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor)



23:00 Aston Villa - Juventus (TRT Tabii Spor 1)



23:00 Monaco - Benfica (TRT Spor)



23:00 Bologna - Lille (TRT Tabii Spor 4)



23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)



23:00 Celtic - Club Brugge (TRT Tabii Spor 5)



23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Spor)











