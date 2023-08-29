DGS mimarlık taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları

|İstanbul Teknik Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|1
|354,49608
|354,49608
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG)
|1
|330,37915
|330,37915
|İstanbul Teknik Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG)
|1
|329,72804
|329,72804
|Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|7
|327,33956
|317,11894
|Yıldız Teknik Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|8
|333,07574
|314,48039
|Nişantaşı Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|309,53717
|309,53717
|Yıldız Teknik Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG)
|3
|322,93032
|309,33046
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|307,22289
|307,22289
|Beykent Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|306,02219
|306,02219
|Toros Üniversitesi
|Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|305,87170
|305,87170
|İstanbul Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|4
|312,56328
|305,51289
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|6
|327,56757
|305,42662
|Yaşar Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|305,22669
|305,22669
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|305,11163
|305,11163
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|303,83038
|303,83038
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|303,08805
|303,08805
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|302,10397
|302,10397
|Gazi Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|6
|319,02980
|300,74634
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|300,59324
|300,59324
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|299,34397
|299,34397
|Yeditepe Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|299,28226
|299,28226
|Akdeniz Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|6
|318,32107
|297,68525
|Haliç Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|297,57665
|297,57665
|Gebze Teknik Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|6
|309,01356
|296,85637
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|296,31047
|296,31047
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU)
|1
|296,27893
|296,27893
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|8
|306,44149
|295,82082
|Çankaya Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|295,79530
|295,79530
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|295,34609
|295,34609
|İstinye Üniversitesi
|Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|294,94259
|294,94259
|Doğuş Üniversitesi
|Sanat ve Tasarım Fakültesi (BURSLU)
|1
|294,72362
|294,72362
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|294,19615
|294,19615
|İstinye Üniversitesi
|Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|294,18003
|294,18003
|Işık Üniversitesi
|Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|294,00226
|294,00226
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|293,30889
|293,30889
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|293,07414
|293,07414
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU)
|1
|292,25889
|292,25889
|İstanbul Ticaret Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU)
|1
|291,72069
|291,72069
|Başkent Üniversitesi
|Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|291,59258
|291,59258
|Kocaeli Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|9
|306,66774
|291,49314
|Nişantaşı Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|291,36519
|291,36519
|Eskişehir Teknik Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|9
|304,63295
|291,14859
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|289,99728
|289,99728
|Çukurova Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|6
|303,55763
|289,95638
|Pamukkale Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|7
|340,81135
|289,93167
|Bursa Teknik Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|6
|299,91941
|289,83182
|Harran Üniversitesi
|Güzel Sanatlar Fakültesi
|3
|316,58188
|289,55508
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|4
|300,82759
|289,41967
|İstanbul Topkapı Üniversitesi
|Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|289,40761
|289,40761
|İstanbul Ticaret Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU)
|1
|289,31701
|289,31701
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
|Mimarlık Fakültesi (İNG)
|5
|300,32762
|288,99213
|Sakarya Üniversitesi
|Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|6
|309,56565
|288,59776
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
|Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|3
|312,68503
|288,54156
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|7
|299,86737
|288,38914
|Atılım Üniversitesi
|Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|288,04045
|288,04045
|Süleyman Demirel Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|7
|306,12221
|287,99877
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG)
|4
|296,43370
|287,82498
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|7
|305,96315
|287,22428
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
|Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|4
|302,13051
|285,77697
|Maltepe Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU)
|1
|285,55707
|285,55707
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|5
|304,40854
|285,32342
|Karadeniz Teknik Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|6
|295,10035
|284,84705
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|284,77487
|284,77487
|Maltepe Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|284,38587
|284,38587
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU)
|1
|284,35260
|284,35260
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|284,26422
|284,26422
|Fırat Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|5
|308,84929
|283,49355
|Dicle Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|9
|295,76854
|283,47593
|Atılım Üniversitesi
|Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%25 BURSLU)
|1
|283,18974
|283,18974
|Erciyes Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|6
|296,23172
|283,00782
|Mardin Artuklu Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|4
|285,85597
|282,54529
|Avrasya Üniversitesi
|Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|282,42257
|282,42257
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
|Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (BURSLU)
|1
|282,06798
|282,06798
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|6
|293,36780
|281,73717
|Mersin Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|8
|298,08670
|280,82744
|İzmir Demokrasi Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG)
|5
|288,53337
|280,74489
|Altınbaş Üniversitesi
|Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|280,72846
|280,72846
|Siirt Üniversitesi
|Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|4
|292,38625
|280,66097
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU)
|1
|280,50603
|280,50603
|Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|4
|290,28620
|280,23016
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|279,92360
|279,92360
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU)
|5
|298,07074
|279,85107
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU)
|2
|288,56688
|279,85067
|Balıkesir Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|8
|288,11767
|279,71898
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
|Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|6
|289,94092
|279,64865
|Konya Teknik Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|9
|298,83485
|279,30520
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|7
|291,48426
|279,27555
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU)
|1
|278,93145
|278,93145
|Beykent Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|278,82970
|278,82970
|Haliç Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|289,56402
|278,64056
|Nişantaşı Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU)
|2
|283,53599
|278,57136
|Bingöl Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|3
|302,07112
|278,39228
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|5
|301,00869
|278,22304
|Işık Üniversitesi
|Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|278,08633
|278,08633
|Karabük Üniversitesi
|Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi
|7
|296,82870
|278,01143
|Atatürk Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|5
|299,58211
|277,94513
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU)
|1
|277,48987
|277,48987
|Beykoz Üniversitesi
|Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU)
|1
|277,47708
|277,47708
|İskenderun Teknik Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|4
|289,21330
|277,41559
|İstanbul Topkapı Üniversitesi
|Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU)
|1
|277,23848
|277,23848
|Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|3
|279,01869
|276,83079
|Munzur Üniversitesi
|Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|2
|280,70871
|276,74377
|Beykoz Üniversitesi
|Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU)
|1
|276,68351
|276,68351
|İstinye Üniversitesi
|Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU)
|2
|276,84724
|276,54901
|Düzce Üniversitesi
|Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|8
|291,48208
|276,48700
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU)
|1
|276,43750
|276,43750
|Yaşar Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (%25 BURSLU)
|2
|298,44794
|275,94011
|Aksaray Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|4
|293,53133
|275,44239
|Gaziantep Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG)
|6
|284,59352
|275,40617
|İstanbul Ticaret Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ)
|1
|275,19354
|275,19354
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU)
|2
|283,04521
|274,97289
|Girne Amerikan Üniversitesi
|Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|274,60917
|274,60917
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
|8
|285,89154
|274,60904
|Trakya Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|10
|312,52860
|274,53830
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|6
|296,36386
|274,29171
|Doğuş Üniversitesi
|Sanat ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU)
|2
|279,98201
|274,14809
|KTO Karatay Üniversitesi
|Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (BURSLU)
|1
|273,90671
|273,90671
|Nişantaşı Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|2
|274,78277
|273,77736
|Abdullah Gül Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG)
|4
|307,32816
|273,52094
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ)
|1
|273,40470
|273,40470
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|273,27258
|273,27258
|Kırklareli Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|8
|283,55727
|273,23066
|Avrasya Üniversitesi
|Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ)
|1
|272,88563
|272,88563
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi
|6
|286,42605
|272,86431
|Maltepe Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%25 BURSLU)
|1
|272,78670
|272,78670
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ)
|2
|272,82177
|272,71399
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|1
|272,15954
|272,15954
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|5
|283,19741
|271,95958
|Yakın Doğu Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|271,77888
|271,77888
|Artvin Çoruh Üniversitesi
|Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi)
|5
|296,12223
|271,48457
|Altınbaş Üniversitesi
|Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|1
|271,44074
|271,44074
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|2
|276,15647
|270,89841
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|1
|270,51012
|270,51012
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU)
|2
|281,12425
|269,70594
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%25 BURSLU)
|3
|273,66976
|269,25201
|Beykent Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|275,29579
|269,20103
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ)
|3
|275,58042
|268,84720
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ)
|3
|284,93179
|267,97913
|KTO Karatay Üniversitesi
|Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ)
|3
|269,52888
|267,58129
|Maltepe Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ)
|1
|267,25085
|267,25085
|Işık Üniversitesi
|Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|1
|267,07545
|267,07545
|Girne Amerikan Üniversitesi
|Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|1
|266,86724
|266,86724
|Işık Üniversitesi
|Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ)
|1
|266,81622
|266,81622
|Toros Üniversitesi
|Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ)
|1
|266,20186
|266,20186
|Başkent Üniversitesi
|Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU)
|3
|269,54824
|265,62029
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|6
|269,43113
|265,10040
|İstinye Üniversitesi
|Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|2
|267,23075
|265,08949
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
|Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ)
|2
|273,34015
|264,38456
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|5
|283,44756
|264,10471
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|5
|287,05440
|263,98917
|Beykent Üniversitesi
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|3
|268,05506
|263,86536
|Çankaya Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|5
|269,47694
|262,62424
|Başkent Üniversitesi
|Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ)
|1
|262,22644
|262,22644
|Yeditepe Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|4
|274,30825
|261,86749
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ)
|4
|284,58822
|261,43453
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ)
|2
|262,85631
|260,48482
|Maltepe Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (%25 BURSLU)
|1
|259,96545
|259,96545
|Yaşar Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ)
|3
|260,33548
|259,52307
|Maltepe Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ)
|1
|257,84014
|257,84014
|Yeditepe Üniversitesi
|Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ)
|2
|258,56285
|256,91303
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ)
|2
|256,93309
|255,74662