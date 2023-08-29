DGS mimarlık taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları

ÜNİVERSİTE FAKÜLTE KNT TAVAN TABAN İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1 354,49608 354,49608 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) 1 330,37915 330,37915 İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) 1 329,72804 329,72804 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 7 327,33956 317,11894 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 8 333,07574 314,48039 Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 309,53717 309,53717 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) 3 322,93032 309,33046 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 307,22289 307,22289 Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 306,02219 306,02219 Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 305,87170 305,87170 İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 4 312,56328 305,51289 Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 327,56757 305,42662 Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 305,22669 305,22669 İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 305,11163 305,11163 İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 303,83038 303,83038 İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 303,08805 303,08805 İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 302,10397 302,10397 Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 319,02980 300,74634 İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 300,59324 300,59324 Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 299,34397 299,34397 Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 299,28226 299,28226 Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 318,32107 297,68525 Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 297,57665 297,57665 Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 309,01356 296,85637 İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 296,31047 296,31047 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) 1 296,27893 296,27893 Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 8 306,44149 295,82082 Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 295,79530 295,79530 İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 295,34609 295,34609 İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 294,94259 294,94259 Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) 1 294,72362 294,72362 İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 294,19615 294,19615 İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 294,18003 294,18003 Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 294,00226 294,00226 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 293,30889 293,30889 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 293,07414 293,07414 İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) 1 292,25889 292,25889 İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) 1 291,72069 291,72069 Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 291,59258 291,59258 Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 9 306,66774 291,49314 Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 291,36519 291,36519 Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 9 304,63295 291,14859 İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 289,99728 289,99728 Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 303,55763 289,95638 Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 7 340,81135 289,93167 Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 6 299,91941 289,83182 Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3 316,58188 289,55508 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 4 300,82759 289,41967 İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 289,40761 289,40761 İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) 1 289,31701 289,31701 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi (İNG) 5 300,32762 288,99213 Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 6 309,56565 288,59776 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 3 312,68503 288,54156 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 7 299,86737 288,38914 Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 288,04045 288,04045 Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 7 306,12221 287,99877 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG) 4 296,43370 287,82498 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 7 305,96315 287,22428 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 4 302,13051 285,77697 Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) 1 285,55707 285,55707 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 5 304,40854 285,32342 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 295,10035 284,84705 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 284,77487 284,77487 Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 284,38587 284,38587 İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 1 284,35260 284,35260 İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 284,26422 284,26422 Fırat Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 5 308,84929 283,49355 Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 9 295,76854 283,47593 Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%25 BURSLU) 1 283,18974 283,18974 Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 296,23172 283,00782 Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 4 285,85597 282,54529 Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 282,42257 282,42257 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) 1 282,06798 282,06798 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 6 293,36780 281,73717 Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 8 298,08670 280,82744 İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) 5 288,53337 280,74489 Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 280,72846 280,72846 Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 4 292,38625 280,66097 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 1 280,50603 280,50603 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 4 290,28620 280,23016 İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 279,92360 279,92360 İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 5 298,07074 279,85107 İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) 2 288,56688 279,85067 Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 8 288,11767 279,71898 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 6 289,94092 279,64865 Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 9 298,83485 279,30520 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 7 291,48426 279,27555 İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) 1 278,93145 278,93145 Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 278,82970 278,82970 Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 4 289,56402 278,64056 Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 2 283,53599 278,57136 Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 3 302,07112 278,39228 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 5 301,00869 278,22304 Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 278,08633 278,08633 Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi 7 296,82870 278,01143 Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 5 299,58211 277,94513 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 1 277,48987 277,48987 Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 277,47708 277,47708 İskenderun Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 4 289,21330 277,41559 İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 1 277,23848 277,23848 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 3 279,01869 276,83079 Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2 280,70871 276,74377 Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 1 276,68351 276,68351 İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 2 276,84724 276,54901 Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 8 291,48208 276,48700 İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 1 276,43750 276,43750 Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (%25 BURSLU) 2 298,44794 275,94011 Aksaray Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 4 293,53133 275,44239 Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) 6 284,59352 275,40617 İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 275,19354 275,19354 İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 2 283,04521 274,97289 Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 274,60917 274,60917 Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 8 285,89154 274,60904 Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 10 312,52860 274,53830 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 296,36386 274,29171 Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) 2 279,98201 274,14809 KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) 1 273,90671 273,90671 Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 2 274,78277 273,77736 Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) 4 307,32816 273,52094 Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 1 273,40470 273,40470 Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 273,27258 273,27258 Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 8 283,55727 273,23066 Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 272,88563 272,88563 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 286,42605 272,86431 Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%25 BURSLU) 1 272,78670 272,78670 İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) 2 272,82177 272,71399 İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 1 272,15954 272,15954 Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 5 283,19741 271,95958 Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 271,77888 271,77888 Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) 5 296,12223 271,48457 Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 1 271,44074 271,44074 İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 2 276,15647 270,89841 Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 1 270,51012 270,51012 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) 2 281,12425 269,70594 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%25 BURSLU) 3 273,66976 269,25201 Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 4 275,29579 269,20103 İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) 3 275,58042 268,84720 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) 3 284,93179 267,97913 KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) 3 269,52888 267,58129 Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 267,25085 267,25085 Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 1 267,07545 267,07545 Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 1 266,86724 266,86724 Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 266,81622 266,81622 Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 266,20186 266,20186 Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 3 269,54824 265,62029 İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 6 269,43113 265,10040 İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 2 267,23075 265,08949 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) 2 273,34015 264,38456 Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 5 283,44756 264,10471 İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 5 287,05440 263,98917 Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 3 268,05506 263,86536 Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 5 269,47694 262,62424 Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 262,22644 262,22644 Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 4 274,30825 261,86749 İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 4 284,58822 261,43453 İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 2 262,85631 260,48482 Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (%25 BURSLU) 1 259,96545 259,96545 Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 3 260,33548 259,52307 Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 1 257,84014 257,84014 Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 2 258,56285 256,91303 İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 2 256,93309 255,74662

Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, DGS sınav sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açtı. Aldıkları puanları öğrenen adaylar, DGS tercih sürecine yoğunlaştı. Bu noktada 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları, üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. En merak edilen bölümlerden biri mimarlık oldu. Bu noktada ''Mimarlık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu öne çıktı. İşte 2023 DGS Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları…DGS tercih kılavuzu 2023 geçiş yapmaya hazırlanan adayların gündeminde. Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar dikey geçiş bölümleri ve üniversite taban puanları araştırmalarına devam ediyor. ''DGS tercihleri ne zaman başlıyor?'' sorusu yanıt buldu. Tercihler başladı. ÖSYM takvimi ile kontrol edilen süreçte 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar tercih listelerini hazırlayacak. DGS tercih robotu araştırması da arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, 2023 DGS tercih tarihleri ve süreç hakkında merak edilenler…2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.