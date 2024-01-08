Haber Tarihi: 08 Ocak 2024 12:05 - Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 12:05

Cufcuf Hoca kimdir, nerelidir? Cufcuf Hoca tarikatı

Garip sesler çıkararak insanları iyileştirdiğini iddia eden ve yüz binlerce müridi olan cuf cuf hocanın videous sosyal medyada gündem oldu. Peki, Cufcuf Hoca kimdir, nerelidir? İşte Cufcuf Hoca tarikatı hakkında merak edilenler...

Cufcuf Hoca kimdir, nerelidir? Cufcuf Hoca tarikatı
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Pakistan'da yüz binlerce müridi olan Türkiye'de ise cuf cuf hoca ismiyle bilinen kişi, çıkardığı garip seslerle insanları iyileştirdiğini, şifa dağıttığını iddia ediyor.

 CUF CUF HOCA KİMDİR?

Türkiye'de cuf cuf hoca olarak bilinen kişi Pakistan'da yaşıyor. Binlerce müridi var. Cuf cuf hoca garip sesler çıkararak insanları iyileştirdiğine inandırıyor.

Orjinal adı Haq Khatteb Hussain Ali olan cuf cuf hoca, 1979 yılında Murree'nin Kotli Sattiyaan bölgesinde doğdu. Süfi rehber ve ruhsal iyileştiricisi olarak biliniyor. Kendisine gelen ruhi hastalara karşı izlediği yöntemle şifa verdiğide biliniyor. Balawara Shareef Tapınağı'nın şimdiki sahibi durumunda da olan Haq Khatteb Hussain Ali 44 yaşında. Tarikat Merkezinin ise Pakista'nın Pencap Eyaletinde olduğu biliniyor.

Tarikat Merkezinin ise Pakista'nın Pencap Eyaletinde olduğu biliniyor. Cuf cuf hoca sürekli çakarlı arabalarla geziyor. Cuf cuf hoca her gittiği yerde büyük ilgiyle ve inançla karşılanıyor. 
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