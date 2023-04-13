Haber Tarihi: 13 Nisan 2023 15:02 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 15:02

CHP seçim vaatleri 2023, Kılıçdaroğlu seçim vaatleri

CHP seçim vaatleri belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatleri 14 Mayıs'ta seçimde oy kullancak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tüm partiler seçim hazırlıklarını sürdürürken CHP seçim vaatleri de belli oldu. İşte CHP seçim vaatleri 2023...

CHP seçim vaatleri 2023, Kılıçdaroğlu seçim vaatleri
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CHP seçim vaatleri belli oldu. 2023 seçimlere artık çok bir süre kalırken CHP'nin seçim vaatlerini Kılıçdaroğlu açıkladı. İşte 2023 CHP seçim vaatleri...

CHP SEÇİM VAATLERİ 2023
Altı partinin genel başkan yardımcıları tarafından açıklanan mutabakat metni, "Hukuk, Adalet ve Yargı", "Kamu Yönetimi", "Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim", "Ekonomi, Finans ve İstihdam", "Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm", "Sektörel Politikalar", "Eğitim ve Öğretim", "Sosyal Politikalar" ve "Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları" adı altında 9 ana başlıktan oluşuyor.
2 binden fazla düzenlemeyi içeren Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan ve sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer alan 12 başlık ise şöyle:

1) Cumhurbaşkanlığına tahsisli yalı ve saraylar halkın kullanımına açılacak. Cumhurbaşkanlığı'na ait bazı uçaklar satılacak.

2) Seçim barajı yüzde 3'e düşürülecek.

3) Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirler ülkeye getirilecek, bu çerçevede 'Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi kurulacak.

4) Türkiye Varlık Fonu kapatılacak.

5) Kanal İstanbul projesi iptal edilecek, Atatürk Havalimanı yeniden açılacak.

6) Yerel yönetimlere atanan kayyumlar gidecek.


7) Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan, finans ofisi, insan kaynakları ofisi vb ofisler kapatılacak.

8) İstanbul'a taşınmaya hazırlanan Merkez Bankası, tüm ofisleri ile Ankara'ya dönecek.

9) Kur Korumalı Mevduat sistemi bitirilecek.

10) Usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilen Kamu-Özel İşbirliği projeleri için varsa kamuyu zarara uğratan yüklenici şirketler, bunların ortakları ve sorumlu şahıslarla ilgili yasal işlemleri başlatılacak ve oluşan zararların ilgililerinden tahsili sağlanacak.

11) Kimse birden fazla maaş almayacak. Mülakat son bulacak.

12) YÖK kaldırılacak, üniversiteler kendi yönetimini kendi seçecek, denetimi kendi öğretim üyeleri yapacak.
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