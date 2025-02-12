Haber Tarihi: 12 Şubat 2025 13:58 - Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 13:58

Celtic - Bayern Münih Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Celtic - Bayern Münih Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz

Celtic - Bayern Münih maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Celtic ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Celtic - Bayern Münih maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Celtic - Bayern Münih maçı canlı yayın izleme detayları…

Celtic - Bayern Münih Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Celtic - Bayern Münih Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz
Abone Ol
Celtic - Bayern Münih maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Celtic - Bayern Münih maçı şifresiz canlı izle

Celtic - Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçında deplasmanda rakibi Celtic ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off mücadelesinde Celtic ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23:00'da başlayacak.
YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

CANLI | Jose Mourinho konuşuyor... UEFA Avrupa Ligi CANLI | Jose Mourinho konuşuyor...
Feyenoord - Milan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Feyenoord - Milan Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz Gündem Feyenoord - Milan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Feyenoord - Milan Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz
Celtic - Bayern Münih Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Celtic - Bayern Münih Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz Gündem Celtic - Bayern Münih Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Celtic - Bayern Münih Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz
Menemen FK Çağrı Fedai'yi kiraladı Türkiye Transferler Menemen FK Çağrı Fedai'yi kiraladı
Club Brugge - Atalanta Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Club Brugge - Atalanta Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz Gündem Club Brugge - Atalanta Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Club Brugge - Atalanta Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz
Somaspor 4 futbolcuyla imzaladı Türkiye Transferler Somaspor 4 futbolcuyla imzaladı
Konyaspor kadrosuna 6 futbolcu kattı Transferler Konyaspor kadrosuna 6 futbolcu kattı
Elan Ricardo: 'Beşiktaş'ın teklifini hemen kabul ettim' Beşiktaş Elan Ricardo: "Beşiktaş'ın teklifini hemen kabul ettim"
Bodrum FK'ye ara transferde 4 takviye geldi Transferler Bodrum FK'ye ara transferde 4 takviye geldi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Nelsson için transfer gerçeği!
2
Galatasaray, Eren Elmalı'yı açıkladı!
3
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşmedi: Eyüp Aydın
4
Manchester City - Real Madrid maçında inanılmaz son!
5
Okan Buruk'tan 3 as yerine karar
6
İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı savunması!
7
Altınordu altyapısı, Fenerbahçe ve Galatasaray'a

SON HABERLER