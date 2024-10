Vincenzo Montella'dan flaş açıklamalar!

A Milli Takımımızın İzlanda ile yapacağı maç öncesinde teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve milli futbolcumuz Orkun Kökçü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Vincenzo Montella: "Bu maç anahtar maç grup için. İzlanda'nın burada tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz ama sonuçlara bakmaksızın söylüyorum biz neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şartlar zor olabilir ama futbolda her maçta istediğiniz şartlarda oynayamazsınız. Adaptasyon göstermek zorundasınız. Bunların üstünden gelinebileceğini düşünüyorum."



KADRO - ROTASYON



Vincenzo Montella: "Ben de düşünüyorum. Düşündüğümden de daha az olabileceğini düşünüyorum. Son bir antrenmanımız var. Hemen hemen herkes toparladı. Son bir antrenman var. Yarın kararımızı vereceğiz."



"FİZİKSEL BİR TAKIM OLACAK"



Vincenzo Montella: "Organize bir takım bekliyorum karşımızda. Son maçta ilk yarıda yumuşak bir baskı ile karşıladılar rakibi ikinci yarıda direkt temaslı baskı kurdular. Fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Kornerlerde ve taç atışlarında fiziksel özelliklerini kullanmaya çalışıyorlar. Son maçta bir kişi sakatlandı ve bir kişi cezalı duruma düştü. Onlar da bizimle değiller."



"HIZLI ADAPTE OLMALIYIZ"



Vincenzo Montella: "Adapte olmak lazım. Seviye farkını da bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Her şarta adapte olmanız gerekiyor. Adapte olursanız, farkı ortaya koyabilirsiniz. Rakip bu atmosferde oynamaya daha alışkın ama bu bir bahane değil. En fazla rüzgar rahatsız edebilir. Geri kalan adaptasyonun çok hızlı olması gerekiyor."



ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AÇIKLAMALARI

Orkun Kökçü: "Uzun bir yolculuk oldu, saat farkı da var. Burası bayağı soğuk ama bunlar bahane değil. Yüzde yüz hazırız. Dünya Kupası için konuşuyoruz. Gayet iyi Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bunun devamını getirmek istiyoruz."



"KEREM'İN GELMESİ İYİ OLDU"



Orkun Kökçü: "Kerem'in gelmesi ikimiz açısından da iyi olduğunu düşünüyorumn. Kerem muhteşem bir oyuncu ve iyi bir insan. Milli takım hissi gibi oldu benim için. Zeki de var. 3 Türkçe konuşan grubu yaptık. Perforamansa bakarsak benim için de iyi oldu. İnşallah devamı gelir. Daha da güzel sonuçlar, performanslar elde edebiliriz."



MAÇ TAKVİMİ



Orkun Kökçü: "Ben genç bir oyuncuyum. 23 yaşındayım. Benim için maçlar pek ağır olmuyor. Maçlar oynadıkça kendimi hazır hissediyorum. Hemen hemen her maçta oynuyorum, benim için daha iyi oluyor. Daha da zorlanacak şartlar var ama benim için iyi bir şey aslında."