CANLI: Vincenzo Italiano konuşuyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Midtjylland maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor. Açıklamaları canlı aktarıyoruz.
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ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AÇIKLAMALARI "Bu sene farklı çünkü geçen sene galiba 5 günlük bir hazırlanma süreci ile maça çıkmıştım. Şu anda farklı, iki haftadır çalışıyoruz. Diğer futbolcular daha fazla çalıştı. Kendimizi hazırladık. Hocamızın istediklerini biliyoruz. Yarınki maç için hazırız." Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "SON 10 GÜNDÜR TAM KADROYUZ"
- Vincenzo Italiano: "Sezon öncesi kampına nasıl başladığımızı biliyorsunuz. Çok fazla genç oyuncu vardı. Milli takım olayı canımızı yaktı, geç geldiler çünkü. Keşke hepsiyle beraber ilk günden idman yapabilseydik, çok güzel olurdu. Avrupa veya Dünya Kupası olunca bu senaryolar olabiliyor. Son 10 gündür tam kadro çalışıyoruz, çok iyi geçti. Sahada dediklerimi yapabilecek bu çocuklar bence.
Midtjylland belirli bir seviyenin takımı, güçlü bir takım. Yarın sahada iyi şeyler göstereceğimize inanıyorum."
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ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AÇIKLAMALARI "Bu sene farklı çünkü geçen sene galiba 5 günlük bir hazırlanma süreci ile maça çıkmıştım. Şu anda farklı, iki haftadır çalışıyoruz. Diğer futbolcular daha fazla çalıştı. Kendimizi hazırladık. Hocamızın istediklerini biliyoruz. Yarınki maç için hazırız." Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "SON 10 GÜNDÜR TAM KADROYUZ"
- Vincenzo Italiano: "Sezon öncesi kampına nasıl başladığımızı biliyorsunuz. Çok fazla genç oyuncu vardı. Milli takım olayı canımızı yaktı, geç geldiler çünkü. Keşke hepsiyle beraber ilk günden idman yapabilseydik, çok güzel olurdu. Avrupa veya Dünya Kupası olunca bu senaryolar olabiliyor. Son 10 gündür tam kadro çalışıyoruz, çok iyi geçti. Sahada dediklerimi yapabilecek bu çocuklar bence.
Midtjylland belirli bir seviyenin takımı, güçlü bir takım. Yarın sahada iyi şeyler göstereceğimize inanıyorum."