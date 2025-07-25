CANLI: Okan Buruk konuşuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulunuyor.
Okan Buruk: "Hedef 26 diyoruz, hızlıca! Geçen sene 25 demişiz, bu sene de hedef 26. Hedefimizi, ne istediğimizi belirtelim. Heyecanlandım, motive oldum."
Okan Buruk: "Birçok taraftarımız bizi bekliyor, bizim ağzımızdan bir şey duymayı bekliyor. Bizden bir şeyler duymak isteyen çok fazla taraftarımız var."
"HER ŞEY HIZLI GEÇİYOR"
Okan Buruk: "Açıkçası geriye bakınca çok fazla bir şey anlamıyorsunuz. Her şey çok hızlı geçiyor. Bütün sezonlar yorucu, stresli. Belki en zoru birinci sezonu, ikinci sezon da zordu, üçüncü de zordu. İlk sezon bir şey yapıyorsunuz, ikinci sezon ilkini hayal ediyorsunuz, üçüncü sezon ilk ikisini... Psikolojik olarak kazanan takım olmayı sürdürmek, birinci ve ikinci sezon şampiyonluklar özgüveninizi artırıyor. Bu sene de özgüvenle başlıyoruz. Sezon içerisinde de benzer hikayeler olur. İnanılmaz çabuk geçiyor sezon. Çok uzun, çok maç oynuyoruz. Tatil de hızlı geçiyor, bir anda anlamadan... Antrenmanlara başladığımız ilk gün şampiyonluk bitti, bir daha nasıl şampiyon oluruz diye hayal ediyoruz. Şampiyonluk sevinçleri güzeldi ama bir kenara bıraktık. Yeni sezona hazırlanıyoruz."
LEROY SANE AÇIKLAMASI
Okan Buruk: "Ben teknik adam olarak, iş biraz daha zor, ben hemen bitirmiyorum, kutlamalar, transferler, röportajlar oluyor. Oyuncular için hemen tatile çıktıkları için mutlular. Uzun tatil yaptılar, hepsi dinlendi. Hepsi 'özleyerek geldik' diyorlar. En son dün Leroy Sane geldiğinde ona dedim, 'Tatilden dönüş zor oldu mu' dedi, 'Buraya gelmeyi çok istiyordum, çok mutluyum' dedi. Yeni bir kulüp, yeni bir sayfa... İnşallah yarın taraftarla onu buluşturacağız. Müjdemizi verelim. Leroy Sane'yi maçın bir bölümünde kullanmaya çalışacağız. Yarınki maç, Sane'yi görmek için de önemli. Yeni bir transferi görmek için yarın stada bekliyoruz."
LEROY SANE İLE NE KONUŞTU?
Okan Buruk: "Sane ilk geldiğinde, uzun bir zaman onunla iletişim kurduk. Transfer öncesi 2-3 kere video call yaptık, Galatasaray'ı anlattık, kendi menajeriyle de görüştük Abdullah Kavukcu ile birlikte. Leroy'u çok istiyorduk. Çok beğendiğimiz bir oyuncuydu. O dönemde de konuştuk. Tatil dönemimnde konuştuk. Ben ona 'Tatil nasıl geçti? Hızlı mı bitti? Adapte olabilecek misin?' dedim o an, 'Burada olmaktan çok mutluyum' dedi. Çok pozitif geldi. Güzel şeylerden biri, yeni gelen oyuncuların takımı merak etmesi. Hazırlık maçlarını da izlemişim. Beni çok sevindirdi böyle gelmesi. Bu tür önemli oyuncularından, onun hedefleri olduğunu, Galatasaray ile birlikte ne kadar çok anı yaşayabileceğini, taraftarla ne kadar çok buluşmak istediğini gösterdi."
SANE NE ZAMAN HAZIR OLACAK?
Okan Buruk: "Bu ayın başında bitirdi sezonu, Bayern ile birlikte şampiyonaya gitti. Antrenmanlara başlattık. Bugün iki antrenman yaptık, yarın antrenman ve test, ardından maçın bir bölümünde oynatmak istiyoruz. 1 hafta 10 gün içerisinde, Lazio maçında dakikasını artırarak lige hazır hale getirmeye çalışacağız. Profesyonel oyuncular, çok önemli. Tatilden dönen oyuncuların yüzde 90'ı iyi döndü. Oyuncuların profesyonelliğini, işlerine olan saygısını gösteriyor. Hazırlık maçlarını, lig maçı oynar gibi oynadılar. Beni çok sevindiriyor bu. Onlardan o tutkuyu, hırsı, birlikteliği hazırlık maçı bile olsa beni çok sevindirdi."
SANE'Yİ HANGİ BÖLGEDE KULLANACAK?
Okan Buruk: "Leroy'un geçmişine bakınca Manchester City'de sol kanat oynadı, Bayern'de sağ ve sol kanat oynadı. Bir de Almanya Milli Takımı'nda forvet arkası oynadığı bir rol var. Bizle ilk antrenmana çıkınca daha bir merak ediyorsunuz. Icardi ile birlikte ikisini joker yapmıştım. İkisinde de o ayak kalitesini görüyorsunuz. Leroy, forvet arkasında da rahat rahat oynayabilir. Üç mevkide de çok rahat oynayabileceğini düşünüyorum."
TRANSFER AÇIKLAMASI
Okan Buruk: "Biliyorsunuz, geçen sene 10 numara bölgesini Sara ile bitirdik. Morata'yı zaman zaman ikinci forvet olarak kullandık. Sane üç bölgeyi oynayabiliyor, Yunus'u orada oynatabiliriz. En son hazırlık maçında Sallai'yi orada oynattım, çok iyi oynadı. Sallai'yi sağ bek, sağ açık, sol açık oynattık. Forvet arkasında da dinamik. Alternatifler çok fazla. Bizim için sezon planlaması yapmamız gerekiyor, bütçe de önemli oluyor. Osimhen transferiyle birlikte önemli bir bütçeyi harcamış olacağız. Onu bekliyoruz. İlk önceliğimiz kaleci. Günay çok önemli, çok memnunuz. Geçen sene performansı çok iyi. Bir kaleci daha alıp ikisini yarıştırmamız, yoğun tempoda önemli. Savunmada Arda Ünyay bizi sevindirdi. Metehan geçen sene oynattığımız, altyapıdan yetişmiş bir oyuncu. Arda 18 yaşında ama hazırlık maçlarında çok güçlü oynadı. Sezon başı antrenmanıyla birlikte üstüne koyarak sezona girdi. Savunmada sağ bek ve stoper mevki, ikisini de oynayabilecek bir oyuncu. Bu tür bir düşünce de olabilir. Transferin gidişatına göre... Önümüzde bir süreç var. En doğru profilleri bulacağız. Şu an yaptığımız, bundan önceki senelerin aksine Sane erken transfer oldu, Osimhen inşallah en kısa sürede bitiyor. Bir kaleci transferiyle birlikte çok transfer yapmadan, net şekilde götürmemiz gerekiyor. Az oyuncu ama doğru oyuncular, direkt katkı sağlayabilecek oyuncular... Zaten çok iyi kadromuz var, çok hazır kadromuz var. Bu oyuncularla adaptasyon sıkıntısı yaşamadan sezona hızlı girmek istiyoruz."
"DOĞRU SEÇİM YAPMALIYIZ"
Okan Buruk: "Yabancı olarak 12 artı 2. Kiradan dönenler var. Zaniolo iki maçta yer aldı. Ayağında ağrı oldu. Bir sonraki maçta olmayacak. Yunus da olmayacak. Köhn de hazırlık maçlarında iyiydi. Bu şekilde elimizde geri dönen yabancı oyunculara bakıp 12 artı 2'yi doğru seçmeliyiz. Bu süreç içinde ve devamında, takımı da göreceğiz. Çok erken, 8 Ağustos'ta başlıyoruz. Transfer 12 Eylül'de bitiyor. Maçlar başladıktan sonra 3-4 haftamız var. Kimler kalacak, kimler gidecek, kimi satacağız, kimi kiralık göndereceğiz. Para girişi de olursa yeni transferi düşünme ihtimalimiz artacak."
AYRILIKLAR
Okan Buruk: "Yabancılarda düşüncemiz belli. Sayı çokluğumuz var. 12 artı 2'yi kimi sokacağız, ufak tefek düşüncelerimiz olabilir. Kafamızda kesin olarak belirlediğimiz, menajerlerine bildirdiğimiz birçok oyuncumuz var yabancılardan. Net olduğumuz oyuncuların menajerleriyle görüştük. Net bildirdiğimiz oyuncular var. Arda Ünyay gösterdiği performansla, hazırlık maçlarıyla birlikte Galatasaray'ın kadrosu için orada iyi bir seçenek olabileceğini gösterdi. En büyük fark, Arda'nın gösterdiği performans. 3 hazırlık maçında da çok iyi oynadı. Kalan 2 maçta da oynatmaya çalışacağız, süre vereceğiz. Gerçekten üst seviye maçlar, iyi oyuncularla, iyi kadroyla ne kadar iyi olabileceğini gösterdi. Şu an yabancı kuralında artı 2'miz, Yusuf Demir ve Elias Jelert."
Okan Buruk: "Onlarla ilgili tabii ki kadro yapılanmamız içerisinde, geçen sene daha çok kulübeden gelip katkı verdiler. Onlarla ilgili de karar vermemiz gerekecek."
"SADECE EFSANE OLARAK GELMEDİM"
"Birincisi futboldan gelmiş, üst düzey futbol oynamış, Türkiye'de ve yurt dışında oynamış, Galatasaray'ı çok iyi tanıyan, Galatasaray'a gelmeden önce de 10 sene teknik adamlığım var. Akhisar ile kupa kazandım, Başakşehir ile şampiyon oldum. Emek vermiş olarak geldim, sadece kulübün efsanesi olarak değil. Emek vererek, başararak geldim buraya. Bir teknik adam için bu özgüven. Futbolculuk kariyerimde milli takım oynadım, uzun yıllar oynadım, başarılar kazandım. Geçmişten dolu geliyorsunuz. İnsani yanınız da var, çok önemli. Çok duygusal olmadan, profesyonel dünya sonuçta, onları da sizi de mutlu edecek ortam yaratmak çok önemli."
NEYE TAHAMMÜLÜ YOK?
"Neye tahammülüm yok? Antrenmanda çalışmamaya... Şuna tahammül ediyorum, sakatlık riski vardır, yorgundur. İlk sene Gomis vardı, haftada 1 gün dinleniyorduk. Osimhen'de 1 gün off geçtiğimiz günler oluyordu. Oyuncular için sahaya, antrenmana çıktıklarında yüzde 100'lerini vermeleri çok önemli benim için. Antrenmanın ve takımın uyumunu bozacak oyunculara tahammülüm yok. Geçen seneki başarıda çok iyi ekip olduk. Çok da tecrübeli oyuncularım var. Onların da payını vermek gerek. Takımı tek başıma değil, onlarla birlikte yönetiyorum. Bu sorumluluğu onlara da veriyorum. Onların geri bildirimleri de çok önemli oluyor. Onları mutlu etmek istiyoruz bir kere. Karşılarında da onların antrenman ve maçta mutlu etmesi gerekiyor. Ondan sonra esnek biriyim. Oyuncuların özel hayatı, başka bir şeyi olur, destek olmak, kötü günlerinde yanlarında olmak çok önemli. Bir yandan da kazanma hırsım, tutkum var. Galatasaray'ın buna çok ihtiyacı var. Oyunculara doğru şekilde verdikten sonra onları mutlu şekilde tesise getirmek gerekiyor. Hak ettiklerinde çok fazla izin de verdim. Gerçekten hak ettikleri zaman izinleri de doğru şekilde verdik."
"OYUNCULARDAN YÜK ALMAK GEREKİYOR"
"3 gün izin verip maçı kazanamazsınız eleştirirler. 3 gün izin verir kazanırsanız, bak dinlendirdi ve kazandırdı derler. Doğru zamanlamayla oyuncuların üstünden yük almak gerekiyor. Bazen çok yıpranıyorlar, çok büyük baskı var. Bizim üzerimizde var. Ben onu kaldırabilecek güce sahibim. Seyirci önüne çıkmak, performans vermek farklı bir şey. Fiziksel değil mental de bir yük var. Bazen oyuncuların 1-2 gün tesise gelmemeleri daha faydalı olabiliyor."
"İNSANİ TARAFI ÖNE KOYUYORUM"
"Birçok oyuncu da oldu. İnsani tarafı daha ön plana koymaya çalışıyorum. Yakınınız olur, hasta olabilir, doğum olabilir, farklı şeyler olabilir. Hepsine yardımcı olmak gerekiyor. Milli takım arası oluyor ama Güney Amerika'daki oyunculara 2 gün daha fazla izin veriyoruz. Güney Amerikalılar için o şekilde esnediğimiz yerler oluyor."
AVRUPA MESAJI
Okan Buruk: "Avrupa'dan elendiğinizde, tek kulvara düştüğünüzde, bir anda formunuz yükseliyor. Bir tarafa odaklanınca daha yüksek başarı getiriyor. Hafta içi maç oynayınca çalışma şansınız yok, dinleniyor, rejenere oluyor maça çıkıyorsunuz. Bunu istiyor musunuz derseniz istemiyorum. Ligin ilk yarısında geniş bir kadroyla bunu yapmıştık. Avrupa Ligi'nde başlangıcımız çok iyiydi. İlk 4 maç iyiydik, son 4 maçta istediğimiz sonuçları alamadık. İki senedir Sparta Prag ve Alkmaar maçlarında istediğimiz oyunları oynayamadık. Benzer senaryolar oldu. 10 kişi kalmak, elenmemize sebep olan goller... Bu üzücü. Bizden beklenti daha yüksek. Kadro yapımızı daha iyi ayarlamamız gerekiyor hem Avrupa'da doğru gidecek hem ligi doğru götürecek kadro kurmamız gerekiyor. Geçen sene şubat ayında çok zorlandık. Ajax maçı, Dinamo Kiev maçında yediğimiz 2 gol... Dinamo maçında turu geçebilirdik, Ajax maçında Yunus sakatlandı, en önemli 3 oyuncu cezalı duruma düştü. Kader bizi farklı yere götürdü. Transfer dönemini iyi geçirmedik. 3 oyuncu yazabilmek Avrupa'ya, bizi zorlamıştı. Bunların hiçbirini bahane olarak söylemiyorum. Hangi oyuncuyla olursa olsun Galatasaray, eşleştiğimiz takımları geçebilecek güçteydi. Dersler aldık, üzüldük. Bu sene daha önemli bir organizasyondayız, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Daha az hata yapmalıyız. Çok küçük şeyler, sizi çok daha başarılı veya başarısız kılabilir. En ufak katkının bile değerli olduğu bir sene bizi bekliyor. Bu sezona iyi başladık. Performans olarak yukarı doğru gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımız istiyor, taraftarımız motive. İyi takımlara karşı çok daha iyi iş çıkaracağımıza inanıyoruz."
"Galatasaray taraftarı, her şey doğru zamanda yapıldığında baskı kurmuyormuş. Bu baskıyı durup dururken yapmıyormuş, bunu da gördük."
ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI
Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi'nde önemli takımlara karşı önemli performanslar gösterdik. Manchester United, Bayern Münih, Tottenham maçlarında iyi performans gösterdik, çok daha maçı domine ettik. Bu elimizde var. Daha iyisini yapabilecek güce sahibiz. Avrupa arenasında, Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir takım kupayı kazanacağım diye başlamıyor. Herkesin hedefi finaldir. Bir anda çeyrek finalde elenebilirsiniz. Bayern Münih diyelim, Barcelona, Real Madrid bir anda son 16'da elenebilir. Son 3 senenin ikisinde Inter, final oynadı. Inter'de kime sorsanız bu hayal der. Diğer takımların harcadıkları paralara bakınca bir hayaldi. Bizim gibi tüm takımlar için, Inter'i örnek alıp, nerelere gittiğini düşünüp, Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceğimiz en iyi yere gitmeyi hayal etmemiz gerekiyor. Çekeceğiniz kura, nereden gideceksiniz. İlk 8'e, ilk 16'ya, ilk 24'e girmek önemli. İyi bir kadro kurduğunuzda ben de çok ümitliyim. Türkiye ligini de kazanmak için oynayacağız ama onun yanında Şampiyonlar Ligi oyuncularım büyük arena. O motivasyon şu anda var. Yaptığımız her transferde oyuncularımıza anlatıyoruz. 'Biz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için seni alıyoruz' dedik, Sane'ye de söyledik. Galatasaray'ın hedefi bu. Galatasaray, tarihte tek Avrupa kupası kazanmış takım. Galatasaray'ın hedefleri bellidir. Dursun Başkanımız da hep söylüyor. Galatasaray'ın hedefi yabancı takımları yenmektir ama Türkiye ligini de bırakmadan... Yeni formatta Şampiyonlar Ligi'nde kazananlar çok avantajlı oluyor. Biz de beraberlikten çok kazanmaya oynuyoruz."
"DAHA KADROYU TAMAMLAMADIK"
Okan Buruk: "Biz daha kadromuzu tamamlamadık. Kadromuzu tamamladıktan sonra hedef çizmek daha doğru olacak. Kimler bizde kalacak, kimleri kadromuza katacağız, bunu yaptıktan sonra konuşmak daha doğru olur. Hedeflerimiz büyük. Önemli oyuncular alıyoruz. Ben sınırlandırmak istiyorum. Hedefim son 16 demek istemiyorum, daha yukarılar da olabilir. Biz UEFA Kupası'nı böyle kazandık. Büyük düşünmek, büyük hayaller kurmak lazım. Bu olabilir veya olmayabilir, bilemiyoruz, bazen elimizde de olmuyor. İyi oynar turu geçemezsiniz, kötü oynar geçersiniz. Hayalimizi yüksek tutmak gerekiyor. Ben oynadığımız oyuna da inanıyor, güveniyorum. Taraftarımızı da mutlu edeceğiz bence."
VICTOR OSIMHEN
Okan Buruk: "Osimhen'i bekliyoruz. Kolay bir süreç değil. Maddi anlamda da kolay değil. Osimhen'i ikna etmek de kolay değildi. Bunu Galatasaray taraftarı yaptı. Hepimiz emek verdik. Uzun süre uğraşıldı. Her şeyin lokomotifi başkanımız. Abdullah Kavukcu çok ciddi emek verdi. En önemlisi, Galatasaray'ın taraftarı ona yaşattıkları. Biz aynı şeyi Icardi'de de gördük. Çok büyük teklifler vardı Suudi Arabistan'dan. Icardi'nin kalmasının sebebi mutlu olması, yaşadıklarıydı. Bunu oluşturan Galatasaray camiası. Bu birlikteliğin devam etmesi etkileyici olacaktır. Birbirlerine daha çok sarılacaklardır. Taraftarımızın desteği çok önemli, çok değerli. Taraftarın sesini dinleyen bir Osimhen. Galatasaray ve Türkiye'yi çok seviyor. Çok büyük paraları reddetti. Para kazanacak tabii ki ama Suudi Arabistan'a gitseydi bunun 2-3 katını kazanacaktı. Ona rağmen bunu gerçekten istemek çok önemli."
Okan Buruk: "Osimhen transferinde bir pürüz gözükmüyor. Anlaşmalar yapılıyor, devam ediyor."
Okan Buruk: "Osimhen'in kalacağına çok inandım. Burada hiç görmediği kadar bir sevgi görmedi. Onu bırakıp gitmenin kolay olmayacağını düşündüm. Bizim düşüncelerimizi de boşa çıkarmadı. Transfer süreci devam ediyor. En kısa sürede biteceğini düşünüyoruz."
MAURO ICARDI
Okan Buruk: "Bütün oyuncular geldikten sonra, performansları da gördükten sonra... Icardi sakatlıktan dönüyor. Icardi ve Osimhen'i birlikte kullandığımız da oldu, tek tek kullandığımız da oldu. Tottenham maçında üst düzey bir ofansif performans çıktı. Elimizde böyle oyuncular olsun, derdimiz bu olsun. Kadromuz tam olarak oluştuğunda, herkes performans olarak en iyi duruma geldiğinde tercihlerimizi yapacağız."
Okan Buruk: "Hedef 26 diyoruz, hızlıca! Geçen sene 25 demişiz, bu sene de hedef 26. Hedefimizi, ne istediğimizi belirtelim. Heyecanlandım, motive oldum."
Okan Buruk: "Birçok taraftarımız bizi bekliyor, bizim ağzımızdan bir şey duymayı bekliyor. Bizden bir şeyler duymak isteyen çok fazla taraftarımız var."
"HER ŞEY HIZLI GEÇİYOR"
Okan Buruk: "Açıkçası geriye bakınca çok fazla bir şey anlamıyorsunuz. Her şey çok hızlı geçiyor. Bütün sezonlar yorucu, stresli. Belki en zoru birinci sezonu, ikinci sezon da zordu, üçüncü de zordu. İlk sezon bir şey yapıyorsunuz, ikinci sezon ilkini hayal ediyorsunuz, üçüncü sezon ilk ikisini... Psikolojik olarak kazanan takım olmayı sürdürmek, birinci ve ikinci sezon şampiyonluklar özgüveninizi artırıyor. Bu sene de özgüvenle başlıyoruz. Sezon içerisinde de benzer hikayeler olur. İnanılmaz çabuk geçiyor sezon. Çok uzun, çok maç oynuyoruz. Tatil de hızlı geçiyor, bir anda anlamadan... Antrenmanlara başladığımız ilk gün şampiyonluk bitti, bir daha nasıl şampiyon oluruz diye hayal ediyoruz. Şampiyonluk sevinçleri güzeldi ama bir kenara bıraktık. Yeni sezona hazırlanıyoruz."
LEROY SANE AÇIKLAMASI
Okan Buruk: "Ben teknik adam olarak, iş biraz daha zor, ben hemen bitirmiyorum, kutlamalar, transferler, röportajlar oluyor. Oyuncular için hemen tatile çıktıkları için mutlular. Uzun tatil yaptılar, hepsi dinlendi. Hepsi 'özleyerek geldik' diyorlar. En son dün Leroy Sane geldiğinde ona dedim, 'Tatilden dönüş zor oldu mu' dedi, 'Buraya gelmeyi çok istiyordum, çok mutluyum' dedi. Yeni bir kulüp, yeni bir sayfa... İnşallah yarın taraftarla onu buluşturacağız. Müjdemizi verelim. Leroy Sane'yi maçın bir bölümünde kullanmaya çalışacağız. Yarınki maç, Sane'yi görmek için de önemli. Yeni bir transferi görmek için yarın stada bekliyoruz."
LEROY SANE İLE NE KONUŞTU?
Okan Buruk: "Sane ilk geldiğinde, uzun bir zaman onunla iletişim kurduk. Transfer öncesi 2-3 kere video call yaptık, Galatasaray'ı anlattık, kendi menajeriyle de görüştük Abdullah Kavukcu ile birlikte. Leroy'u çok istiyorduk. Çok beğendiğimiz bir oyuncuydu. O dönemde de konuştuk. Tatil dönemimnde konuştuk. Ben ona 'Tatil nasıl geçti? Hızlı mı bitti? Adapte olabilecek misin?' dedim o an, 'Burada olmaktan çok mutluyum' dedi. Çok pozitif geldi. Güzel şeylerden biri, yeni gelen oyuncuların takımı merak etmesi. Hazırlık maçlarını da izlemişim. Beni çok sevindirdi böyle gelmesi. Bu tür önemli oyuncularından, onun hedefleri olduğunu, Galatasaray ile birlikte ne kadar çok anı yaşayabileceğini, taraftarla ne kadar çok buluşmak istediğini gösterdi."
SANE NE ZAMAN HAZIR OLACAK?
Okan Buruk: "Bu ayın başında bitirdi sezonu, Bayern ile birlikte şampiyonaya gitti. Antrenmanlara başlattık. Bugün iki antrenman yaptık, yarın antrenman ve test, ardından maçın bir bölümünde oynatmak istiyoruz. 1 hafta 10 gün içerisinde, Lazio maçında dakikasını artırarak lige hazır hale getirmeye çalışacağız. Profesyonel oyuncular, çok önemli. Tatilden dönen oyuncuların yüzde 90'ı iyi döndü. Oyuncuların profesyonelliğini, işlerine olan saygısını gösteriyor. Hazırlık maçlarını, lig maçı oynar gibi oynadılar. Beni çok sevindiriyor bu. Onlardan o tutkuyu, hırsı, birlikteliği hazırlık maçı bile olsa beni çok sevindirdi."
SANE'Yİ HANGİ BÖLGEDE KULLANACAK?
Okan Buruk: "Leroy'un geçmişine bakınca Manchester City'de sol kanat oynadı, Bayern'de sağ ve sol kanat oynadı. Bir de Almanya Milli Takımı'nda forvet arkası oynadığı bir rol var. Bizle ilk antrenmana çıkınca daha bir merak ediyorsunuz. Icardi ile birlikte ikisini joker yapmıştım. İkisinde de o ayak kalitesini görüyorsunuz. Leroy, forvet arkasında da rahat rahat oynayabilir. Üç mevkide de çok rahat oynayabileceğini düşünüyorum."
TRANSFER AÇIKLAMASI
Okan Buruk: "Biliyorsunuz, geçen sene 10 numara bölgesini Sara ile bitirdik. Morata'yı zaman zaman ikinci forvet olarak kullandık. Sane üç bölgeyi oynayabiliyor, Yunus'u orada oynatabiliriz. En son hazırlık maçında Sallai'yi orada oynattım, çok iyi oynadı. Sallai'yi sağ bek, sağ açık, sol açık oynattık. Forvet arkasında da dinamik. Alternatifler çok fazla. Bizim için sezon planlaması yapmamız gerekiyor, bütçe de önemli oluyor. Osimhen transferiyle birlikte önemli bir bütçeyi harcamış olacağız. Onu bekliyoruz. İlk önceliğimiz kaleci. Günay çok önemli, çok memnunuz. Geçen sene performansı çok iyi. Bir kaleci daha alıp ikisini yarıştırmamız, yoğun tempoda önemli. Savunmada Arda Ünyay bizi sevindirdi. Metehan geçen sene oynattığımız, altyapıdan yetişmiş bir oyuncu. Arda 18 yaşında ama hazırlık maçlarında çok güçlü oynadı. Sezon başı antrenmanıyla birlikte üstüne koyarak sezona girdi. Savunmada sağ bek ve stoper mevki, ikisini de oynayabilecek bir oyuncu. Bu tür bir düşünce de olabilir. Transferin gidişatına göre... Önümüzde bir süreç var. En doğru profilleri bulacağız. Şu an yaptığımız, bundan önceki senelerin aksine Sane erken transfer oldu, Osimhen inşallah en kısa sürede bitiyor. Bir kaleci transferiyle birlikte çok transfer yapmadan, net şekilde götürmemiz gerekiyor. Az oyuncu ama doğru oyuncular, direkt katkı sağlayabilecek oyuncular... Zaten çok iyi kadromuz var, çok hazır kadromuz var. Bu oyuncularla adaptasyon sıkıntısı yaşamadan sezona hızlı girmek istiyoruz."
"DOĞRU SEÇİM YAPMALIYIZ"
Okan Buruk: "Yabancı olarak 12 artı 2. Kiradan dönenler var. Zaniolo iki maçta yer aldı. Ayağında ağrı oldu. Bir sonraki maçta olmayacak. Yunus da olmayacak. Köhn de hazırlık maçlarında iyiydi. Bu şekilde elimizde geri dönen yabancı oyunculara bakıp 12 artı 2'yi doğru seçmeliyiz. Bu süreç içinde ve devamında, takımı da göreceğiz. Çok erken, 8 Ağustos'ta başlıyoruz. Transfer 12 Eylül'de bitiyor. Maçlar başladıktan sonra 3-4 haftamız var. Kimler kalacak, kimler gidecek, kimi satacağız, kimi kiralık göndereceğiz. Para girişi de olursa yeni transferi düşünme ihtimalimiz artacak."
AYRILIKLAR
Okan Buruk: "Yabancılarda düşüncemiz belli. Sayı çokluğumuz var. 12 artı 2'yi kimi sokacağız, ufak tefek düşüncelerimiz olabilir. Kafamızda kesin olarak belirlediğimiz, menajerlerine bildirdiğimiz birçok oyuncumuz var yabancılardan. Net olduğumuz oyuncuların menajerleriyle görüştük. Net bildirdiğimiz oyuncular var. Arda Ünyay gösterdiği performansla, hazırlık maçlarıyla birlikte Galatasaray'ın kadrosu için orada iyi bir seçenek olabileceğini gösterdi. En büyük fark, Arda'nın gösterdiği performans. 3 hazırlık maçında da çok iyi oynadı. Kalan 2 maçta da oynatmaya çalışacağız, süre vereceğiz. Gerçekten üst seviye maçlar, iyi oyuncularla, iyi kadroyla ne kadar iyi olabileceğini gösterdi. Şu an yabancı kuralında artı 2'miz, Yusuf Demir ve Elias Jelert."
Okan Buruk: "Onlarla ilgili tabii ki kadro yapılanmamız içerisinde, geçen sene daha çok kulübeden gelip katkı verdiler. Onlarla ilgili de karar vermemiz gerekecek."
"SADECE EFSANE OLARAK GELMEDİM"
"Birincisi futboldan gelmiş, üst düzey futbol oynamış, Türkiye'de ve yurt dışında oynamış, Galatasaray'ı çok iyi tanıyan, Galatasaray'a gelmeden önce de 10 sene teknik adamlığım var. Akhisar ile kupa kazandım, Başakşehir ile şampiyon oldum. Emek vermiş olarak geldim, sadece kulübün efsanesi olarak değil. Emek vererek, başararak geldim buraya. Bir teknik adam için bu özgüven. Futbolculuk kariyerimde milli takım oynadım, uzun yıllar oynadım, başarılar kazandım. Geçmişten dolu geliyorsunuz. İnsani yanınız da var, çok önemli. Çok duygusal olmadan, profesyonel dünya sonuçta, onları da sizi de mutlu edecek ortam yaratmak çok önemli."
NEYE TAHAMMÜLÜ YOK?
"Neye tahammülüm yok? Antrenmanda çalışmamaya... Şuna tahammül ediyorum, sakatlık riski vardır, yorgundur. İlk sene Gomis vardı, haftada 1 gün dinleniyorduk. Osimhen'de 1 gün off geçtiğimiz günler oluyordu. Oyuncular için sahaya, antrenmana çıktıklarında yüzde 100'lerini vermeleri çok önemli benim için. Antrenmanın ve takımın uyumunu bozacak oyunculara tahammülüm yok. Geçen seneki başarıda çok iyi ekip olduk. Çok da tecrübeli oyuncularım var. Onların da payını vermek gerek. Takımı tek başıma değil, onlarla birlikte yönetiyorum. Bu sorumluluğu onlara da veriyorum. Onların geri bildirimleri de çok önemli oluyor. Onları mutlu etmek istiyoruz bir kere. Karşılarında da onların antrenman ve maçta mutlu etmesi gerekiyor. Ondan sonra esnek biriyim. Oyuncuların özel hayatı, başka bir şeyi olur, destek olmak, kötü günlerinde yanlarında olmak çok önemli. Bir yandan da kazanma hırsım, tutkum var. Galatasaray'ın buna çok ihtiyacı var. Oyunculara doğru şekilde verdikten sonra onları mutlu şekilde tesise getirmek gerekiyor. Hak ettiklerinde çok fazla izin de verdim. Gerçekten hak ettikleri zaman izinleri de doğru şekilde verdik."
"OYUNCULARDAN YÜK ALMAK GEREKİYOR"
"3 gün izin verip maçı kazanamazsınız eleştirirler. 3 gün izin verir kazanırsanız, bak dinlendirdi ve kazandırdı derler. Doğru zamanlamayla oyuncuların üstünden yük almak gerekiyor. Bazen çok yıpranıyorlar, çok büyük baskı var. Bizim üzerimizde var. Ben onu kaldırabilecek güce sahibim. Seyirci önüne çıkmak, performans vermek farklı bir şey. Fiziksel değil mental de bir yük var. Bazen oyuncuların 1-2 gün tesise gelmemeleri daha faydalı olabiliyor."
"İNSANİ TARAFI ÖNE KOYUYORUM"
"Birçok oyuncu da oldu. İnsani tarafı daha ön plana koymaya çalışıyorum. Yakınınız olur, hasta olabilir, doğum olabilir, farklı şeyler olabilir. Hepsine yardımcı olmak gerekiyor. Milli takım arası oluyor ama Güney Amerika'daki oyunculara 2 gün daha fazla izin veriyoruz. Güney Amerikalılar için o şekilde esnediğimiz yerler oluyor."
AVRUPA MESAJI
Okan Buruk: "Avrupa'dan elendiğinizde, tek kulvara düştüğünüzde, bir anda formunuz yükseliyor. Bir tarafa odaklanınca daha yüksek başarı getiriyor. Hafta içi maç oynayınca çalışma şansınız yok, dinleniyor, rejenere oluyor maça çıkıyorsunuz. Bunu istiyor musunuz derseniz istemiyorum. Ligin ilk yarısında geniş bir kadroyla bunu yapmıştık. Avrupa Ligi'nde başlangıcımız çok iyiydi. İlk 4 maç iyiydik, son 4 maçta istediğimiz sonuçları alamadık. İki senedir Sparta Prag ve Alkmaar maçlarında istediğimiz oyunları oynayamadık. Benzer senaryolar oldu. 10 kişi kalmak, elenmemize sebep olan goller... Bu üzücü. Bizden beklenti daha yüksek. Kadro yapımızı daha iyi ayarlamamız gerekiyor hem Avrupa'da doğru gidecek hem ligi doğru götürecek kadro kurmamız gerekiyor. Geçen sene şubat ayında çok zorlandık. Ajax maçı, Dinamo Kiev maçında yediğimiz 2 gol... Dinamo maçında turu geçebilirdik, Ajax maçında Yunus sakatlandı, en önemli 3 oyuncu cezalı duruma düştü. Kader bizi farklı yere götürdü. Transfer dönemini iyi geçirmedik. 3 oyuncu yazabilmek Avrupa'ya, bizi zorlamıştı. Bunların hiçbirini bahane olarak söylemiyorum. Hangi oyuncuyla olursa olsun Galatasaray, eşleştiğimiz takımları geçebilecek güçteydi. Dersler aldık, üzüldük. Bu sene daha önemli bir organizasyondayız, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Daha az hata yapmalıyız. Çok küçük şeyler, sizi çok daha başarılı veya başarısız kılabilir. En ufak katkının bile değerli olduğu bir sene bizi bekliyor. Bu sezona iyi başladık. Performans olarak yukarı doğru gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımız istiyor, taraftarımız motive. İyi takımlara karşı çok daha iyi iş çıkaracağımıza inanıyoruz."
"Galatasaray taraftarı, her şey doğru zamanda yapıldığında baskı kurmuyormuş. Bu baskıyı durup dururken yapmıyormuş, bunu da gördük."
ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI
Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi'nde önemli takımlara karşı önemli performanslar gösterdik. Manchester United, Bayern Münih, Tottenham maçlarında iyi performans gösterdik, çok daha maçı domine ettik. Bu elimizde var. Daha iyisini yapabilecek güce sahibiz. Avrupa arenasında, Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir takım kupayı kazanacağım diye başlamıyor. Herkesin hedefi finaldir. Bir anda çeyrek finalde elenebilirsiniz. Bayern Münih diyelim, Barcelona, Real Madrid bir anda son 16'da elenebilir. Son 3 senenin ikisinde Inter, final oynadı. Inter'de kime sorsanız bu hayal der. Diğer takımların harcadıkları paralara bakınca bir hayaldi. Bizim gibi tüm takımlar için, Inter'i örnek alıp, nerelere gittiğini düşünüp, Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceğimiz en iyi yere gitmeyi hayal etmemiz gerekiyor. Çekeceğiniz kura, nereden gideceksiniz. İlk 8'e, ilk 16'ya, ilk 24'e girmek önemli. İyi bir kadro kurduğunuzda ben de çok ümitliyim. Türkiye ligini de kazanmak için oynayacağız ama onun yanında Şampiyonlar Ligi oyuncularım büyük arena. O motivasyon şu anda var. Yaptığımız her transferde oyuncularımıza anlatıyoruz. 'Biz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için seni alıyoruz' dedik, Sane'ye de söyledik. Galatasaray'ın hedefi bu. Galatasaray, tarihte tek Avrupa kupası kazanmış takım. Galatasaray'ın hedefleri bellidir. Dursun Başkanımız da hep söylüyor. Galatasaray'ın hedefi yabancı takımları yenmektir ama Türkiye ligini de bırakmadan... Yeni formatta Şampiyonlar Ligi'nde kazananlar çok avantajlı oluyor. Biz de beraberlikten çok kazanmaya oynuyoruz."
"DAHA KADROYU TAMAMLAMADIK"
Okan Buruk: "Biz daha kadromuzu tamamlamadık. Kadromuzu tamamladıktan sonra hedef çizmek daha doğru olacak. Kimler bizde kalacak, kimleri kadromuza katacağız, bunu yaptıktan sonra konuşmak daha doğru olur. Hedeflerimiz büyük. Önemli oyuncular alıyoruz. Ben sınırlandırmak istiyorum. Hedefim son 16 demek istemiyorum, daha yukarılar da olabilir. Biz UEFA Kupası'nı böyle kazandık. Büyük düşünmek, büyük hayaller kurmak lazım. Bu olabilir veya olmayabilir, bilemiyoruz, bazen elimizde de olmuyor. İyi oynar turu geçemezsiniz, kötü oynar geçersiniz. Hayalimizi yüksek tutmak gerekiyor. Ben oynadığımız oyuna da inanıyor, güveniyorum. Taraftarımızı da mutlu edeceğiz bence."
VICTOR OSIMHEN
Okan Buruk: "Osimhen'i bekliyoruz. Kolay bir süreç değil. Maddi anlamda da kolay değil. Osimhen'i ikna etmek de kolay değildi. Bunu Galatasaray taraftarı yaptı. Hepimiz emek verdik. Uzun süre uğraşıldı. Her şeyin lokomotifi başkanımız. Abdullah Kavukcu çok ciddi emek verdi. En önemlisi, Galatasaray'ın taraftarı ona yaşattıkları. Biz aynı şeyi Icardi'de de gördük. Çok büyük teklifler vardı Suudi Arabistan'dan. Icardi'nin kalmasının sebebi mutlu olması, yaşadıklarıydı. Bunu oluşturan Galatasaray camiası. Bu birlikteliğin devam etmesi etkileyici olacaktır. Birbirlerine daha çok sarılacaklardır. Taraftarımızın desteği çok önemli, çok değerli. Taraftarın sesini dinleyen bir Osimhen. Galatasaray ve Türkiye'yi çok seviyor. Çok büyük paraları reddetti. Para kazanacak tabii ki ama Suudi Arabistan'a gitseydi bunun 2-3 katını kazanacaktı. Ona rağmen bunu gerçekten istemek çok önemli."
Okan Buruk: "Osimhen transferinde bir pürüz gözükmüyor. Anlaşmalar yapılıyor, devam ediyor."
Okan Buruk: "Osimhen'in kalacağına çok inandım. Burada hiç görmediği kadar bir sevgi görmedi. Onu bırakıp gitmenin kolay olmayacağını düşündüm. Bizim düşüncelerimizi de boşa çıkarmadı. Transfer süreci devam ediyor. En kısa sürede biteceğini düşünüyoruz."
MAURO ICARDI
Okan Buruk: "Bütün oyuncular geldikten sonra, performansları da gördükten sonra... Icardi sakatlıktan dönüyor. Icardi ve Osimhen'i birlikte kullandığımız da oldu, tek tek kullandığımız da oldu. Tottenham maçında üst düzey bir ofansif performans çıktı. Elimizde böyle oyuncular olsun, derdimiz bu olsun. Kadromuz tam olarak oluştuğunda, herkes performans olarak en iyi duruma geldiğinde tercihlerimizi yapacağız."