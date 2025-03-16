Canlı maç izle S Sport, Atletico Madrid Barcelona maçı izle skor

Atletico Madrid Barcelona S Sport şifresiz link!
İspanya La Liga'nın 28 haftasında Atletico Madrid ile Barcelona Wanda Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
ATLETICO MADRID BARCELONA MAÇI CANLI, TIKLA
ŞAMPİYONLUK MAÇI
Atletico Madrid'in Barcelona'yı Metropolitano Stadı'nda ağırlayacağı mücadele bu akşam 23.00'de başlayacak.
La Liga'da geçen hafta Osasuna karşısında evinde oynayacağı maçı ertelenen Barcelona, maç eksiğiyle Real Madrid'in arkasında 2. sırada yer alıyor.
Atletico Madrid ise son olarak Getafe karşısında aldığı sürpriz mağlubiyetle puan tablosunda üçüncü sıraya geriledi. MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Molina, Gimenez, Le Normand, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez
Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski ÖNE ÇIKAN İSTATİSİKLER
Atletico Madrid'in iç sahada Barcelona ile oynadığı son 5 lig maçında karşılıklı goller olmadı.
Barcelona deplasmanda oynadığı son 10 deplasman maçında 9 galibiyet 1 beraberlik aldı.
Atletico Madrid bu sezon iç sahada oynadığı 20 resmi maçta sadece Lille'e kaybetti.