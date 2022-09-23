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İşte Kazancı'nın açıklamaları...



"YOĞUN BİR TRANSFER SEZONU GEÇİRDİK"



Son derece yoğun bir transfer sezonu geçirdik. Bir planlamamız vardı. Gidecek oyuncular belliydi. Kontratı bitip gidenler ve kontratı devam ettiği halde gidenler oldu. 9 Türk, 9 yabancı oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Kimileri kontratı bitti gitti, kimileri gitmek istedi, kimileri kontratı bitmeden gitmek istedi gitti. 9 yabancı, 9 Türk oyuncu ayrıldı. Toplam maaşları 23.5 milyon euro'ydu. Üzerine vergiler var. Menajerlik komisyonları var. Net 23.5 milyon euro maaş yükü azaldı. Bir takım oyuncular transferler ettik yerlerine. Toplam 7 yabancı, 5 Türk oyuncu aldık. Bunlar A takım transferleri. Bunların yanında altyapıya 2 oyuncu transfer ettik. Toplam 12+2 transfer. 7 yabancı artı 5 Türk oyuncuya 13.5 milyon euro artı vergiler oldu. 23.5 milyon euro giden oyuncuların maaşı, 13.5 milyon euro gelen oyuncuların maaşı.



"BÖYLE BİR YÜKTEN KURTULDUK"



Geçen seneye göre 10 milyon euro azalma oldu. Geçtiğimiz sezon bazı sıkıntılar vardı. Ekstra oyuncular, fazladan olan ve kullanmamayı tercih ettiğimiz oyuncular vardı. Bizle antrenmana bile çıkmayan oyuncuların toplam maaş yükü 6 milyon 750 bin euro artı vergi yükü vardı. Böyle bir yükten kurtulduk. Mali yapı adına bu önemli bir avantaj oldu. Kullanılmayan oyuncular, bu sezon takım bulamadı. Bir tanesi Fransa 3. Ligi'nde sadece. Teknik anlamda da verilmiş kararın çok da yanlış olmadığını gösteren bir kanıt bu.



"KARAKTER ÇOK ÖNEMLİ"

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.Son derece yoğun bir transfer sezonu geçirdik. Bir planlamamız vardı. Gidecek oyuncular belliydi. Kontratı bitip gidenler ve kontratı devam ettiği halde gidenler oldu. 9 Türk, 9 yabancı oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Kimileri kontratı bitti gitti, kimileri gitmek istedi, kimileri kontratı bitmeden gitmek istedi gitti. 9 yabancı, 9 Türk oyuncu ayrıldı. Toplam maaşları 23.5 milyon euro'ydu. Üzerine vergiler var. Menajerlik komisyonları var. Net 23.5 milyon euro maaş yükü azaldı. Bir takım oyuncular transferler ettik yerlerine. Toplam 7 yabancı, 5 Türk oyuncu aldık. Bunlar A takım transferleri. Bunların yanında altyapıya 2 oyuncu transfer ettik. Toplam 12+2 transfer. 7 yabancı artı 5 Türk oyuncuya 13.5 milyon euro artı vergiler oldu. 23.5 milyon euro giden oyuncuların maaşı, 13.5 milyon euro gelen oyuncuların maaşı.Geçen seneye göre 10 milyon euro azalma oldu. Geçtiğimiz sezon bazı sıkıntılar vardı. Ekstra oyuncular, fazladan olan ve kullanmamayı tercih ettiğimiz oyuncular vardı. Bizle antrenmana bile çıkmayan oyuncuların toplam maaş yükü 6 milyon 750 bin euro artı vergi yükü vardı. Böyle bir yükten kurtulduk. Mali yapı adına bu önemli bir avantaj oldu. Kullanılmayan oyuncular, bu sezon takım bulamadı. Bir tanesi Fransa 3. Ligi'nde sadece. Teknik anlamda da verilmiş kararın çok da yanlış olmadığını gösteren bir kanıt bu.



CANLI İZLE| CEYHUN KAZANCI





Hocamızın geçen sezon mart ayında gelmiş olmasının avantajını kullanarak geçen sezondan itibaren kimlere ihtiyacımız var, bunları detaylı çalıştık. Yaklaşık 1 senedir scout ekibimizle çalışmalarımız var. Teknik ekibimizin, listemizdeki oyuncularla yaptığı görüşmeler var. Bir oyuncu transfer ederken karakterine, aile yapısına, oyun sistemine ne kadar uyum sağlayacağına bakmak kritik. Bu görüşmeleri çok titiz şekilde yaptık. Karakter çok önemli. Bazı oyuncular geçtiğimiz sezonlarda kesinlikle gitmezken, Alex Teixeira kontratı devam etmesine rağmen burada başarısız olmasına rağmen takımdan alacaklarından feragat ederek ayrıldı.