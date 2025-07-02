Haber Tarihi: 02 Temmuz 2025 16:18 - Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 16:18

Borsa neden düştü, düşüyor? 2 Temmuz BIST neden düşüyor?

2 Temmuz 2025 tarihinde Borsa İstanbul (BIST) güne yükselişle başlamasına rağmen, gün içinde siyasi gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında TBMM Başkanlığı'na sunulan fezleke haberi, piyasalarda kısa süreli bir tedirginlik yarattı.

Borsa neden düştü, düşüyor? 2 Temmuz BIST neden düşüyor?
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Ekonomik belirsizlikler, şirket kârları, faiz politikaları ve jeopolitik riskler gibi faktörlerin yanı sıra, iç siyasi gelişmeler de borsa üzerinde önemli bir etkiye sahip olabiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında fezleke TBMM Başkanlığı'na sunuldu haberi, piyasalarda kısa vadeli bir belirsizlik algısı yaratarak yatırımcıların temkinli davranmasına neden oldu. Siyasi gündemdeki bu tür gelişmeler, genellikle yatırımcıların risk iştahını azaltarak portföylerde satış baskısına yol açabilir. Özellikle siyasi istikrarsızlık algısı yaratabilecek durumlar, yerli ve yabancı yatırımcıların piyasadan çekilmesine neden olabilir.

Her ne kadar fezleke haberi kısa süreli bir baskı yaratsa da, 2 Temmuz 2025 günü BIST 100 endeksi genel olarak pozitif bir performans sergiledi. Günün ilk yarısında yüzde 1,61'e varan yükselişler kaydeden endeks, 10.250 seviyelerini zorladı. BIST 100 endeksi güne yüzde 0,23 yükselişle 10.103,74 puandan başlamıştı ve dün de yüzde 1,33 değer kazanarak 10.080,35 puandan tamamlamıştı.

GCM Yatırım'ın gün ortası bültenine göre, endeks 55 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde seyrini sürdürüyor ve yukarı yönlü hareketlerde 10.250 seviyesi önemli bir direnç olarak öne çıkıyor. Sektör bazında ise aracı kurumlar ve gıda-içecek sektörleri en iyi performansı sergilerken, kobi sanayi ve finansal kiralama-faktoring sektörleri baskı altında kaldı.
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