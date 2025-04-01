Haber Tarihi: 01 Nisan 2025 18:50 - Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 18:50

Borsa Ne Zaman Açılacak? Çarşamba Borsa Açık mı?

Borsa yatırımcıları ve piyasa takipçileri için en önemli sorulardan biri, borsanın ne zaman açılacağı ve hangi günlerde işlem göreceğidir. Özellikle hafta ortasında, "Çarşamba borsa açık mı?" sorusu sıkça gündeme gelir.

Borsa Ne Zaman Açılacak? Çarşamba Borsa Açık mı?
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Ramazan Bayramı'ndan dolayı Borsa İstanbul resmi tatil oluyor. Bugün bayramın son günü olmasından dolayı 2 Nisan yarın ile ilgili araştırma başladı. Peki Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul 2 Nisan yarın açık mı?

Borsa İstanbul özel ve dini bayramlarda resmi tatil oluyor. Fakat Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldıktan sonra kafalarda soru işareti oluştu. 6 Nisan'a kadar devam edecek olan bayram tatili, Borsa İstanbul'u etkileyecek mi? Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul 2 Nisan yarın açık mı?

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul'da 2 Nisan 2025 Çarşamba yarın işlem yapılabilecek.

BORSA İSTANBUL'UN RESMİ TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili

29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi

30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı

23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı

15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı

28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı
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