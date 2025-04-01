Borsa Ne Zaman Açılacak? Çarşamba Borsa Açık mı?

Ramazan Bayramı'ndan dolayı Borsa İstanbul resmi tatil oluyor. Bugün bayramın son günü olmasından dolayı 2 Nisan yarın ile ilgili araştırma başladı. Peki Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul 2 Nisan yarın açık mı?

Borsa İstanbul özel ve dini bayramlarda resmi tatil oluyor. Fakat Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldıktan sonra kafalarda soru işareti oluştu. 6 Nisan'a kadar devam edecek olan bayram tatili, Borsa İstanbul'u etkileyecek mi? Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul 2 Nisan yarın açık mı?

Borsa İstanbul'da 2 Nisan 2025 Çarşamba yarın işlem yapılabilecek.

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