Haber Tarihi: 13 Şubat 2023 09:33 - Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 09:33

Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? Borsa İstanbul ne zamana kadar kapalı, açılacak mı bugün? 13 Şubat

Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul açılış tarihi, borsada yatırımı bulunan binlerce yatırımcı tarafından merak ediliyor. Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle Borsa İstanbul 4 günlük süreyle kapatılmıştı. Peki, Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul ne zamana kadar kapalı, açılacak mı bugün? 13 Ocak

Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? Borsa İstanbul ne zamana kadar kapalı, açılacak mı bugün? 13 Şubat
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Borsa İstanbul geçen hafta çarşamba günü işlemleri durdurdu ve 15 Şubat'ta yeniden açılmasını öngörüyor. Ancak uzmanlar yatırımcıya yönelik doyurucu açıklama yapılmadan ve önlemler alınmadan açılışın yine aynı etkiyi yaratacağına dikkat çekiyor.
BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul'dan yapılan son açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denilmişti.
Yapılan son açıklamaya göre; Borsa 14 Şubat akşamına kadar 4 gün kapalı olacak ve 15 Şubat'ta saat 09.40'ta yeniden işlem görmeye başlayacak.

BORSADA İŞLEMLER DURDURULDU

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5'i bulunca saat 10.12'de devre kesici uygulandı.

İşlemlerin 10.42'de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7'yi aşıp endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez devreye girdi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Daha sonra yapılan açıklamayla işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.

DEVRE KESİCİ NEDEN UYGULANIR?

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.


Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dün düşük işlem hacminin gerçekleştiği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 8,62 değer kaybıyla 4.505,34 puandan tamamlamıştı.

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