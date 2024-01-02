Borsa açık mı? 2 Ocak bugün Borsa İstanbul kapalı mı?

Yılbaşının gelmesiyle borsanın çalışma saatleri de bir kez daha araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar borsanın 31 Aralık Pazar günü yılbaşında ve ertesi gün 2 Ocak'ta açık olup olmadığını araştırıyor. Türkiye Merkez Bankası, BİST'in hangi günler kapalı olduğunu açıkladı. Peki, bugün borsa açık mı? İşte, detaylar...



2 OCAK 2024 SALI BORSA AÇIK MI KAPALI MI?



Borsa 2 Ocak salı günü kapalı olacak. Borsa İstanbul bankalar kapalı olduğu gün çalışmıyor. Bu sebeple 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ile beraber Kurban ve Ramazan Bayramı gibi dini günlerde kapalı olur. Borsa 2 Ocak Salı günü açılacak. Salı günü borsada alım ve satım işlemi yapılacak.



2024 YILINDA BORSA HANGİ GÜNLER KAPALI?



1 Ocak Pazartesi - Yeni yıl tatili



9 Nisan Salı - Ramazan Bayramı Arefesinde yarım gün tatil, borsa saat 13.00'e kadar açık olacak.



10-11-12 Nisan Çarşamba, Perşembe, Cuma - Ramazan Bayramı



23 Nisan Salı - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



1 Mayıs Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü



19 Mayıs Pazar - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı



15 Haziran Cumartesi - Kurban Bayramı Arefesi



16-17-18-19 Haziran Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba - Kurban Bayramı



15 Temmuz Pazartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü



30 Ağustos Cuma - Zafer Bayramı



28 Ekim Pazartesi - Cumhuriyet Bayramı yarım gün tatil, borsa saat 13.00'e kaadr açık.



29 Ekim Salı - Cumhuriyet Bayramı

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