Haber Tarihi: 02 Ocak 2024 10:46 - Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 10:46

Borsa açık mı? 2 Ocak bugün Borsa İstanbul kapalı mı?

Borsa açık mı? 2 Ocak bugün Borsa İstanbul kapalı mı soruları yeni yıla saatler kala tekrar gündeme geldi. Borsa İstanbul'da yatırımı olan vatandaşlar bugün borsa açık mı, 2 Ocak'ta borsa açık mı sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, 2 Ocak 2024 salı bugün borsa açık mı? Bugün borsa açık mı? İşte BIST çalışma günleri...

Borsa açık mı? 2 Ocak bugün Borsa İstanbul kapalı mı?
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Yılbaşının gelmesiyle borsanın çalışma saatleri de bir kez daha araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar borsanın 31 Aralık Pazar günü yılbaşında ve ertesi gün 2 Ocak'ta açık olup olmadığını araştırıyor. Türkiye Merkez Bankası, BİST'in hangi günler kapalı olduğunu açıkladı. Peki, bugün borsa açık mı? İşte, detaylar...

2 OCAK 2024 SALI BORSA AÇIK MI KAPALI MI?

Borsa 2 Ocak salı günü kapalı olacak. Borsa İstanbul bankalar kapalı olduğu gün çalışmıyor. Bu sebeple 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ile beraber Kurban ve Ramazan Bayramı gibi dini günlerde kapalı olur. Borsa 2 Ocak Salı günü açılacak. Salı günü borsada alım ve satım işlemi yapılacak.

2024 YILINDA BORSA HANGİ GÜNLER KAPALI?

1 Ocak Pazartesi - Yeni yıl tatili

9 Nisan Salı - Ramazan Bayramı Arefesinde yarım gün tatil, borsa saat 13.00'e kadar açık olacak.

10-11-12 Nisan Çarşamba, Perşembe, Cuma - Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Pazar - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi - Kurban Bayramı Arefesi

16-17-18-19 Haziran Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba - Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma - Zafer Bayramı

28 Ekim Pazartesi - Cumhuriyet Bayramı yarım gün tatil, borsa saat 13.00'e kaadr açık.

29 Ekim Salı - Cumhuriyet Bayramı
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