Bologna - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bologna - Lille maçı Tabii canlı izle şifresiz

Bologna - Lille karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Lille'i ağırlayacak olan Bologna, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Bologna - Lille maçı canlı izleme detayları...



Bologna - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Lille ile karşılaşacak. Bologna - Lille maçı TSİ 23:00'da başlayacak.



Günün maçları (27 Kasım)



20:45 Sturm Graz - Girona (TRT Spor)



20:45 Kızılyıldız - Stuttgart (TRT Tabii Spor)



23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor)



23:00 Aston Villa - Juventus (TRT Tabii Spor 1)



23:00 Monaco - Benfica (TRT Spor)



23:00 Bologna - Lille (TRT Tabii Spor 4)



23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)



23:00 Celtic - Club Brugge (TRT Tabii Spor 5)



23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Spor)

