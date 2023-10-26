Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 16:15 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 16:15

Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Bodo Glimt BJK canlı izle şifresiz HD

Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Bodo Glimt Beşiktaş maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda oynadığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş, üçüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş bu akşam Bodo/Glimt karşısında galibiyet alarak gruplarda yükselişe geçmek ve rahat bir nefes almak istiyor. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Bodo Glimt Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Bodo Glimt Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izleme detayları

Bodo Glimt Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Bodo Glimt BJK canlı izle şifresiz HD
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında, Beşiktaş bu akşam deplasmanda Bodo/Glimt ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi gruplarına iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, Bodo/Glimt'i yenerek yükselişe geçmek istiyor. Peki, Bodo Glimt Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bodo Glimt Beşiktaş maçı şifresiz canlı izleme detayları…
BODO GLİMT – BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ



BODO GLİMT – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in konuğu olacak.

Aspmyra Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Svetozar Zivin ile Nikola Borovic yapacak.

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Grupta henüz galibiyeti bulunmayan iki ekibin karşılaşmasında kazanan taraf ilk 3 puanı hanesine yazdıracak.

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Muhtemel 11'ler

Bodo Glimt
Haykin, Björtuft, Wembangomo, Bjorkan, Moe, Erlykke, Saltnes, Berg, Zugelj, Pellegrino, Moumbagna

Beşiktaş
Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Aboubakar


Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ilk maçını 1-1 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, evinde Lugano karşısında ilk yenilgisini yaşadı. Teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya götüren ve yönetim kurulunun olağanüstü kongre kararı alma sürecini başlatan maçta Beşiktaş 2-0 öne geçse de rakibine 3-2 yenildi.

Lugano ile oynadığı ilk maçı golsüz sona eren Bodo/Glimt ise sahasında Club Brugge'e 1-0 mağlup olmuştu.

Rosier kırmızı kart cezalısı

Beşiktaş'ta oynanacak mücadelede Valentin Rosier forma giyemeyecek.

Lugano maçının 61. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen siyah-beyazlı oyuncu Norveç ekibi ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Daniel Amartey ve Tayfur Bingöl yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Eric Bailly'nin durumuna ise teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirmenin ardından karar verilecek.

Beşiktaş, Avrupa'da 239. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 238 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 100 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 316 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 355 gol gördü.

Bodo/Glimt'le üçüncü kez karşılaşacak

Beşiktaş'la Bodo/Glimt tarihlerinde üçüncü kez birbirlerinin rakibi olacak.

İlk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelen iki ekibin Norveç'teki mücadelesi 1-1 sona ermiş, İstanbul'da oynanan rövanşı da siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı.

Ayrıca, Bodo/Glimt maçı Beşiktaş'ın 9. kez bir Norveç takımıyla oynayacağı maç olarak tarihe geçecek.

Bodo/Glimt'le daha önce iki maç yapan siyah-beyazlı ekip, Norveç takımlarından Rosenborg, Valerenga ve Tromsö ile de ikişer kez karşı karşıya gelmişti.

Üç kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

Farklı mağlubiyetler

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibiyle 2016-2017 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)

19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)

19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)



19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)

22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)

22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)

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