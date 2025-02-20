BİM'e neden ceza kesildi?

Zincir market devi BİM'e yerinde incelemeyi engellemekten 1,3 miyar lira para cezası kesildi. BİM, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı yazılı açıklamada "Verilen bu ceza hakkaniyetsizdir. Söz konusu personelin yapmış olduğu kişisel tutum şirketimiz tarafından asla kabul edilen bir davranış değildir ve iş akdi derhal feshedilmiştir. Karara karşı Tüm yasal yollara başvurulacaktır" ifadelerine yer verdi.

Rekabet Kurumu, BİM hakkında yürütülen incelemede yönetici kademesindeki bir çalışanın telefondan veri sildiğinin tespit edilmesi üzerine şirkete 1,3 milyar lira para cezası kesti. Rekabet Kurumu cezayı "Yerinde İncelemeyi Engellemenin Sonuçları Ağır Olabilir" başlığıyla duyururken konu ile ilgili bugün BİM'den ilk açıklama geldi.

Rekor ceza sonrası şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Şirketimize 1.295.902.606,94 TL idari para cezası vermiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin 6. fıkrası gereğince %25 indirimli şekliyle uygulanması halinde ceza tutarı 971.926.955,21 TL olacaktır. Şirketimize tebliğ edilen karar gerekçeli karar niteliğinde olmayıp, henüz cezanın gerekçesine ilişkin detaylar Şirketimize ulaşmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 6. Maddesi kapsamda, BİM Yönetim Kurulu tarafından 11.02.2025 tarihinde, henüz gerekçeli kararın tarafımıza ulaşmaması nedeniyle;

1) yatırımcıları ve kamuoyunu aydınlatıcı bilgilerinin henüz elimizde olmaması,

2) mevcut bilgilerle yapılacak açıklamaların spekülasyonlara neden olarak yatırımcılara ve şirketimize zarar verebilecek nitelikte olması,

3) idari yargı yolunun gerekçeli kararın tebellüğ edildiği tarihten itibaren açık olması ve gerekçeli karar tebellüğ edilmeksizin sürece ilişkin hukuki yol haritamızın mevcut bilgilerle belirlenmesinin mümkün olmaması nedenleriyle yatırımcının yanıltılmaması ve Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması adına sürece yönelik özel durum açıklaması ve bu doğrultuda Şirketimizin tâbi olduğu kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin, gerekçeli karar tarafımızca tebellüğ edilene kadar ertelenmesine karar verilmişti.

Aynı Yönetim Kurulu Kararında ayrıca, tarafımızca kontrolümüz dahilinde alınan tüm önlemlere karşın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 52. ve 53. maddeleri hilafına, gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilmeksizin Rekabet Kurumu'nun internet sayfasında daha erken bir tarihte yayınlanması, yahut yurt içinde veya yurt dışında bir başka gerçek veya tüzel kişi ya da kurum tarafından kamuya duyurulması halinde erteleme şartları ortadan kalkacağından, bu durumlardan herhangi birinin gerçekleştiği tarihte özel durum açıklamasının derhal yapılmasına karar verilmişti.

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesi niteliğinde olmayan, ancak Rekabet Kurumu'na ait olduğu belirtilen "haber.rekabet.gov.tr" adresli internet sitesi ve buna bağlı sosyal medya hesaplarında, "Yerinde İncelemeyi Engellemenin Sonuçları Ağır Olabilir BİM'e 1,3 Milyar TL Ceza" başlığı ile teamüllere uygun olmayan biçimde duyurulmuştur. Akabinde aynı gün (19.02.2025) haber tüm medyada yer almıştır. İdari para cezasının duyurusu kurum teamülüne ve yöntemlerine aykırı olarak, gerekçeli karar henüz Şirketimize ulaşmamışken ve idari yargılama usulleri uyarınca itiraz hakkımız saklı iken yapılmıştır. Bu nedenle, işbu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Gerekçeli karar Şirketimize henüz iletilmemiş olmasına rağmen, haberde yer alan ifadelerden, bahse konu cezanın, Şirketimizde yürütülen inceleme esnasında sağlık sorunu nedeniyle izinde bulunan ve Şirket kararlarını etkilemeyecek pozisyondaki bir personelin, kişisel telefonunda bulunan mesajlaşma uygulamasındaki yazışmalarını silmesinden dolayı verildiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu yazışmalar geri getirilmesine ve bu yazışmalarda rekabet hukukuna aykırı herhangi bir içerik bulunmamasına rağmen verilen bu ceza hakkaniyetsizdir. Şirketimizin tüm hesaplarında, yöneticilerimizin tüm yazışma ve uygulamalarında ceza verilmeye neden olacak hiçbir ibare ve eylem asla yer almamaktadır. Şirketimiz şeffaflık, hesap verilebilirlik ve rekabet ilkelerine uygun hareket etme konusunda son derece hassas ve disiplinlidir.

Söz konusu personelin yapmış olduğu kişisel tutum şirketimiz tarafından asla kabul edilen bir davranış değildir ve iş akdi derhal feshedilmiştir. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildiğinde karara karşı tüm yasal yollara başvurulacaktır."