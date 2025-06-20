-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
BİLSEM öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM öğretmen tercih takvimi
Haber Tarihi: 20 Haziran 2025 12:05 -
Güncelleme Tarihi:
20 Haziran 2025 12:05
BİLSEM öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM öğretmen tercih takvimi
BİLSEM öğretmen atamalarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Tercih yapma hakkı kazanan ve esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, görev yaptıkları il sınırları içerisinde, branşlarına uygun boş kontenjan bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Öğretmenler, atama sürecinde yalnızca kendi illerindeki uygun kurumlar arasından seçim yapabilecek. Peki, BİLSEM öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmen atama süreci kapsamında tercih tarihlerini duyurdu. Buna göre, BİLSEM öğretmen atama tercihleri 19-23 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri, sözlü sınavlara katılan ve tercih yapmaya esas puanı hesaplanan öğretmenler tarafından gerçekleştirilecek.>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
Adaylar tercihlerini yaparken, puan üstünlüğü dikkate alınarak yerleştirme işlemi Bakanlık tarafından yapılacak.
TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sürecin ayrıntıları yayımlanan takvimle duyuruldu. Takvime göre, BİLSEM öğretmen atama sonuçları 26 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak.
Tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ise 30 Haziran 2025'ten itibaren yapılacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.