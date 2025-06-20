Haber Tarihi: 20 Haziran 2025 12:05 - Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 12:05

BİLSEM öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM öğretmen tercih takvimi

BİLSEM öğretmen atamalarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Tercih yapma hakkı kazanan ve esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, görev yaptıkları il sınırları içerisinde, branşlarına uygun boş kontenjan bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Öğretmenler, atama sürecinde yalnızca kendi illerindeki uygun kurumlar arasından seçim yapabilecek. Peki, BİLSEM öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM öğretmen tercih takvimi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmen atama süreci kapsamında tercih tarihlerini duyurdu. Buna göre, BİLSEM öğretmen atama tercihleri 19-23 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri, sözlü sınavlara katılan ve tercih yapmaya esas puanı hesaplanan öğretmenler tarafından gerçekleştirilecek.

Adaylar tercihlerini yaparken, puan üstünlüğü dikkate alınarak yerleştirme işlemi Bakanlık tarafından yapılacak.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sürecin ayrıntıları yayımlanan takvimle duyuruldu. Takvime göre, BİLSEM öğretmen atama sonuçları 26 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak.

Tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ise 30 Haziran 2025'ten itibaren yapılacak.



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