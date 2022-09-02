Beşiktaş'ta ayrılık zamanı: 5 veda!

Bu sezon öncesi tam 30 oyuncuyla yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni ayrılıklar da gündemde.



Siyah-Beyazlılar Teknik Direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda takımda yer bulma ihtimali olmayan isimlerle de yollarını ayırmak için çalışıyor. Bu isimler arasında Boyd ve Montero öncelikli olarak gidecek isimler. Montero için CSKA Moskova ile görüşmeler sürüyor.



4 KALECİDEN BİRİ GİDECEK



Beşiktaş yönetimi kadroda bulunan 4 kaleciden birini de göndermek niyetinde. Mert Günok ve Utku Yuvakuran arasında bir seçim yapılacak.



WELINTON'A KULÜP ARANIYOR



Suudi Arabistan'a transferi gündeme gelen ancak henüz ayrılmayan Welinton'daki belirsizlik de sürüyor.



HASIC'E GİRESUNSPOR TALİP



Beşiktaş yönetimi bazı genç oyuncuları da gelişmeleri için kiraya vermek niyetinde. Bunların başında da Hasic geliyor. Genç oyuncuya Giresunspor talip.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ