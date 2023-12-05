Beşiktaş-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş alacağı üst üste galibiyetle seri yakalamayı hedefliyor. Fenerbahçe ise Pazartesi günü oynayacağı Sivasspor karşılaşmasının ardından derbi mücadelesi hazırlıklarına başlayacak. Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde oynadığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet alan sarı lacivertliler ligin en fazla gol atan takımı konumunda. Rakip fileleri 33 kez sarsan Fenerbahçe kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Beşiktaş ise oynadığı 14 karşılaşmada 8 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, derbi programı…



BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?





Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele 9 Aralık cuma günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beİN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Derbi müsabakasının hakemi henüz belli olmadı.

Sarı lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle 3 Süper Lig, 2 Konferans Ligi maçında oynayamayan Fred sahalara dönüyor.

Forma verilmesi durumunda Fred Sivasspor karşılaşmasında oynayabilecek.

Sarı lacivertlilerde yine sakatlık sebebiyle Nordsjalleand karşılaşmasında yer alamayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor karşısında sahada olacak. Sakatlığı büyük ölçüde geçen Alexander Djiku'nun ise bugün riske edilmeyip kulübede oturtulması bekleniyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı biletleri henüz satışa çıkmadı. Satışa çıktığı zaman haberimizde yer alacak.