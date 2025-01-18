Haber Tarihi: 18 Ocak 2025 18:28 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 18:28

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Beşiktaş Samsunspor maçı bein Sports izle | Beşiktaş Samsunspor maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Samsunspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Samsunspor maçı canlı izleme detayları

bein link, Beşiktaş Samsunspor maçı canlı izle, BJK Samsun maçı
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Beşiktaş Samsunspor maçı şifresiz yayın! Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Reeder Samsunspor Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

BEŞİKTAŞ REEDER SAMSUNSPOR MAÇI CANLI, TIKLA




BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Beşiktaş ile Reeder Samsunspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI BEIN SPORTS HABER İZLE



MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Immobile.


Samsunspor XI: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennaser, Ntcham, Dimata, Holse, Emre, Mouandilmadji.


Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, Reeder Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov müsabakada görev yapamayacak.

Beş futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu 5 oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig'de 64. kez karşılaşacak

Beşiktaş ile Samsunspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek. Samsunspor'un ilk kez Süper Lig'e yükseldiği 1969-70 sezonundan bu yana yapılan 63 müsabakanın 35'ini Beşiktaş, 11'ini Samsunspor kazandı, 17 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 102 kez fileleri havalandırdı, Karadeniz temsilcisi ise 59 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleriyle 2-0 kazandı.

Beşiktaş sahasında üstün

İki takım arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında siyah-beyazlı takım üstün durumda bulunuyor. Beşiktaş, Samsunspor ile sahasında oynadığı 31 karşılaşmada 19 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar 8 mücadelede beraberlik yaşarken evindeki 4 maçta puan alamadı. Siyah-beyazlı takım, 31 maçta 44 kez rakip ağları havalandırırken Karadeniz temsilcisi 24 gol kaydetti.

Tarihe geçen maç

Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-04 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, Türk futbol tarihine geçti. Sezonun ikinci yarısının ilk maçında siyah-beyazlılar, 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda Samsunspor'u konuk etti. Tarihi maçta Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skorun Samsunspor lehine 4-1 olduğu esnada 85. dakikada maçı bitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın sonucunu daha sonra Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş-Samsunspor maçının VAR hakemi İspanyalı Adrian Cordero Vega olacak.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Oynadığı futbolla takdir toplayan bu sezonun çıkış yapan ekiplerinden Reeder Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrıldı.

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