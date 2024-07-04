Haber Tarihi: 04 Temmuz 2024 11:31 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 11:31

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2024 Temmuz güncel bedelli askerlik ücreti

Milyonlarca vatandaşın gözü haziran ayı enflasyonuna çevrilmişti. Haziran enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Memur maaşları ile bağlantılı olan bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek. Peki, 2024 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2024 Temmuz güncel bedelli askerlik ücreti
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Bedelli askerlik yapmayı planlayan pek çok kişi, 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti de netlik kazandı. İşte, 2024 Temmuz güncel bedelli ücretinde son durum...

Temmuz zammı ile artış göstermesi beklenen bedelli fiyatı, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor.

Hesaplamalara göre 182 bin 609 lira olan bedelli ücretinin, 2024 temmuz ayı itibarıyla 217 bin 870 lira olması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.
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