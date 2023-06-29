Bayramda noterler açık mı? Bugün 29 haziran noter açık mı? 2023 Kurban Bayramı, 9 günlük resmî bir tatil ile kutlanıyor. Noterde işi olan vatandaşlar arife günü (27 Haziran) ve bayram boyunca noterlerin açık olup olmadığını araştırıyor. İşte, Kurban Bayramı boyunca noterlerin çalışma durumu ve güncel mesai saatleri...Kurban Bayramı için ilan edilen resmî tatil devlet dairelerini de kapsadığı için 26 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında noterler açık olmayacak. Ancak nöbetçi noterler çalışmaya devam edecek.Noterler hafta içi çalışmaya saat 09.00 itibarıyla başlar ve 17.00'de kapatır. İş yoğunluğuna göre öğle tatili 12.00-13.00 veya 12.30-13.30 arası değişebilir.Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak.Kurban Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor.Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.