Bayern Münih-Galatasaray maçı ne zaman? Bayern-GS rövanş maçı tarihi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 3-1 yenildi. Bu gelişmenin ardından iki takım arasında Almanya'da oynanacak rövanş maçının tarihi merak konusu oldu. Peki, Bayern Münih-Galatasaray rövanş maçı ne zaman?Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Bayern Münih evinde temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.8 Kasım Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'da başlayacak.1- Bayern Münih: 92- Galatasaray: 43- Manchester United 34- Kopenhag 1FC Bayern München - GalatasarayGalatasaray - Manchester UnitedF.C. Copenhagen - GalatasarayHaberle ilgili daha fazlası: