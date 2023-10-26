Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 11:41 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 11:41

Bayern Münih-Galatasaray maçı ne zaman? Bayern-GS rövanş maçı tarihi

Galatasaray Rams Park'ta oynanan karşılaşmada rakibi Bayern Münih'e sahayı adeta dar etti. Oyunun ilk yarısı kontrol tamamen sarı kırmızılıların elindeyken geriye düşen temsilcimiz İcardi'nin penaltıdan attığı Panenka golüyle skoru eşitliğe getirdi. İkinci yarı baskılı başlayan Galatasaray istediği gol veya golleri bulamayarak sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın gösterdiği başarılı performans futbol otoritelerinden tam not alırken gözler rövanş karşılaşmasına çevrildi. Peki Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu maç programı

Bayern Münih-Galatasaray maçı ne zaman? Bayern-GS rövanş maçı tarihi
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 3-1 yenildi. Bu gelişmenin ardından iki takım arasında Almanya'da oynanacak rövanş maçının tarihi merak konusu oldu. Peki, Bayern Münih-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? 
BAYERN MÜNİH GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Bayern Münih evinde temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.
8 Kasım Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'da başlayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

1- Bayern Münih: 9

2- Galatasaray: 4

3- Manchester United 3

4- Kopenhag 1

 

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

8 KASIM ÇARŞAMBA

FC Bayern München - Galatasaray


29 KASIM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Manchester United

12 ARALIK ÇARŞAMBA

F.C. Copenhagen - Galatasaray

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