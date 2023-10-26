Bayern Münih-Galatasaray maçı ne zaman? Bayern-GS rövanş maçı tarihi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 3-1 yenildi. Bu gelişmenin ardından iki takım arasında Almanya'da oynanacak rövanş maçının tarihi merak konusu oldu. Peki, Bayern Münih-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? BAYERN MÜNİH GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Bayern Münih evinde temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.
8 Kasım Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'da başlayacak. GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
1- Bayern Münih: 9
2- Galatasaray: 4
3- Manchester United 3
4- Kopenhag 1 GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI8 KASIM ÇARŞAMBA
FC Bayern München - Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United 12 ARALIK ÇARŞAMBA
F.C. Copenhagen - Galatasaray
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