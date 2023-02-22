Haber Tarihi: 22 Şubat 2023 10:53 - Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 10:53

Batman deprem son dakika 22 Şubat 2023! Batman'da deprem mi oldu?

Batman deprem son dakika 22 Şubat 2023! Batman'da deprem mi oldu? Batman deprem oldu mu ve Batman'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Batman deprem mi oldu? Az önce Batman'da deprem mi oldu? Batman deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Batman deprem son dakika 22 Şubat 2023! Batman'da deprem mi oldu?
Abone Ol
Son depremler listesi! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Batman'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Batman'da deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Batman deprem mi oldu? Az önce Batman'da deprem mi oldu? Batman deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Batman deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Batman'da deprem mi oldu? Batman deprem şiddeti ne?


BATMAN DEPREM Mİ OLDU?

Diyarbakır Çukurköy ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilmiştir.

 
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Süper Lig kulüplerinden TFF'ye 'play-off' önerisi Spor Toto Süper Lig Süper Lig kulüplerinden TFF'ye 'play-off' önerisi
Kocaelispor-Sakaryaspor maçında gerginlik Spor Toto 1. Lig Kocaelispor-Sakaryaspor maçında gerginlik
Nicolo Zaniolo'dan depremzede aileye imzalı forma! Deprem Nicolo Zaniolo'dan depremzede aileye imzalı forma!
Fenerbahçeli yöneticilerden Adıyaman'a ziyaret Fenerbahçe Fenerbahçeli yöneticilerden Adıyaman'a ziyaret
Boluspor'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi Spor Toto 1. Lig Boluspor'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi
Galatasaray Muslera'nın halefini İtalya'da buldu! Türkiye Transferler Galatasaray Muslera'nın halefini İtalya'da buldu!
Ronaldo, Talisca ve Gustavo kılıçlı kutlamada! Dünya Futbolu Ronaldo, Talisca ve Gustavo kılıçlı kutlamada!
Galatasaray ikinci hazırlık maçını kazandı! Galatasaray Galatasaray ikinci hazırlık maçını kazandı!
Vitor Hugo: 'Ayrılmak istedim, izin vermedi' Trabzonspor Vitor Hugo: "Ayrılmak istedim, izin vermedi"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Gençlerbirliği maçında 4 gol
2
Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması
3
William Carvalho'dan Fenerbahçe itirafı
4
Ahmet Ağaoğlu: "UEFA bizi menedebilirdi"
5
Galatasaray'dan ihtarname haberine yalanlama!
6
Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Adama Traore
7
Ezgjan Alioski için İstanbulspor devrede

SON HABERLER

yukarı ok