Batman deprem son dakika 22 Şubat 2023! Batman'da deprem mi oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Batman deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Batman'da deprem mi oldu? Batman deprem şiddeti ne?

BATMAN DEPREM Mİ OLDU?

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Son depremler listesi! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Batman'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Batman'da deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Batman deprem mi oldu? Az önce Batman'da deprem mi oldu? Batman deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesideprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.Diyarbakır Çukurköy ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilmiştir.