Başakşehir - Galatasaray Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)

RAMS Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte RAMS Başakşehir Galatasaray maçı şifresiz yayın izleme detayları

Başakşehir - Galatasaray Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)
RAMS Başakşehir Galatasaray maçı bein sports izle! Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
RAMS BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?

Rams Başakşehir ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR 7 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI


Sezona iyi başlayamayan bir maçı eksik turuncu-lacivertliler ise 7 karşılaşmada 1 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 6 puanla haftaya 13. sırada girdi.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmada iki önemli oyuncusundan müsabakada yararlanamayacak. Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Okan Buruk'un bu oyuncuların yokluğunda sağ bekte Roland Sallai, stoperde ise Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birini oynatması bekleniyor.

DEPLASMANDA 8'DE 8

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı. Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 dış saha müsabakasını da kazandı. Söz konusu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

LİGDE 16 MAÇTIR YENİLGİSİZ

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 16 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı. "Cimbom" son olarak çıktığı Beşiktaş derbisinden ise beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, mağlubiyet yaşamadığı söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 42 kez sarsarken sadece 5 gol yedi.

35. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-08 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 34 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın 60 golüne, RAMS Başakşehir 38 golle cevap verdi.

OKAN BURUK'UN GÖZÜ YENİ REKORDA

Galatasaray'da üç sezonda üç şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk, gözünü farklı hedeflere çevirdi. Sarı-kırmızılıların başarılı hocası, hem Beşiktaş'ın elinde bulunan namağlup şampiyonluk unvanına ortak olmak hem de Fatih Terim'in üst üste dört lig şampiyonluğu rekorunu geride bırakmak istiyor. Geçtiğimiz sezon ligde yalnızca bir mağlubiyet alarak şampiyon olan Galatasaray, o tek yenilgisini ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı Dolmabahçe'de yaşamıştı. Okan Buruk, bu sezon Süper Lig'i namağlup tamamlayarak Beşiktaş'ın 1991-92 sezonundaki tarihi unvanına ortak olmak istiyor. Siyah-beyazlılar o sezon İngiliz teknik direktör Gordon Milne yönetiminde 30 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlikle namağlup şampiyon olmuştu. Okan Buruk'un diğer büyük hedefi ise Galatasaray'ı üst üste beş sezon şampiyon yaparak tarihe geçmek. Fatih Terim, Galatasaray'ı 1996-2000 yılları arasında aralıksız dört kez şampiyon yapmıştı. Sözleşmesi 2027'ye kadar uzatılan Buruk, bu başarıyı geride bırakmak için yoluna kararlılıkla devam ediyor. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında sadece ligde değil, kupalarda da önemli başarılara imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 2023-24 TFF Süper Kupa ve 2024-25 Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Başarılı teknik adam daha önce Başakşehir ile bir lig şampiyonluğu, Akhisarspor ile de bir Türkiye Kupası kazanmıştı.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Süper Lig'de en yakın rakibinin 5 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, 9. haftada Başakşehir deplasmanına çıkacak. Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? Maça dair son gelişmeler...

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

18 Ekim Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Başakşehir - Galatasaray maçın beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılı ekip, 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Haftaya 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider giren Galatasaray, kaybetmeme serisini sürdürmek için mücadele edecek.

 

