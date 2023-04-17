Haber Tarihi: 17 Nisan 2023 16:01 - Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 16:01

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? | Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Fenerbahçe maçının detayları belli oldu. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Başakşehir - Fenerbahçe maçının saati, hangi kanalda olacağı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? | Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta müsabakasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Fenerbahçe maçı 19 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası arası öncesinde ligi lider olarak tamamlamıştı. Sezonun ilk bölümünde zirveye giden yol, 0-0lık Beşiktaş derbisinden sonra yakalanan 5'te 5'lik seriyle gelmişti.

Jorge Jesus'un öğrencileri, Karagümrük'le girdiği gol düellosunu Batshuayi'nin son dakikada ağları sarsmasıyla 5-4 kazanmış, ardından Ankaragücü deplasmanında 3-0 galip gelmişti. Sarı-Lacivertliler daha sonra Başakşehir'i Rossi'nin harika golüyle 1-0 yenmiş, İstanbulspor'u 5-2'yle geçmiş ve son olarak 10 kişi kalmasına rağmen Sivasspor'u 1-0 mağlup etmişti. Bu süreçte Kanarya, liderliği ele geçirdi.

Jorge Jesus, Kadıköy'de gelen 4-2'lik şok Beşiktaş yenilgisinin ardından öğrencilerine bu seriyi hatırlattı, şampiyonluk için aynısını tekrarlamak zorunda olduklarını söyledi.

1-0'DAN DÖNDÜLER

Fenerbahçe, Karagümrük önünde 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Zajc ve Szalai'nin golleriyle 2-1 kazandı. Önceki akşam ise rakip Ankaragücü'ydü. Kanarya bu kez 81'de topu ağlarında gördü. Ancak Valencia'nın penaltısı ve Crespo'nun 90+5'teki golü 3 puanı getirdi.

GÖZLER BAŞAKŞEHİR MAÇINDA


Fenerbahçe'de gözler artık çarşamba günü Başakşehir ile oynanacak maça çevrildi. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmayı da kazanıp seriyi 3'te 3'e getirmeyi ve yoluna doludizgin devam etmeyi hedefliyor.

İLK YARIDAKİ 5 MAÇLIK SERİ

Karagümrük: 5-4
Ankaragücü (D): 3-0
Başakşehir: 1-0
İstanbulspor (D): 5-2
Sivasspor: 1-0


İKİNCİ YARIDA BAŞLAYAN SERİ

Karagümrük (D): 2-1
Ankaragücü: 2-1
Başakşehir: Çarşamba
İstanbulspor: 24 Nisan
Sivasspor (D): 29 Nisan
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