Haber Tarihi: 26 Nisan 2025 12:44 - Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2025 12:44

Barcelona - Real Madrid Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Barcelona - Real Madrid Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir?

Barcelona - Real Madrid Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir? Barcelona - Real Madrid Tivibu Spor 1 izle şifresiz | Barcelona - Real Madrid maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak Tivibu Spor 1 canlı izlenebilecek olan Barcelona - Real Madrid maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona - Real Madrid maçı canlı yayın izleme detayları...

Barcelona - Real Madrid Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Barcelona - Real Madrid Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir?
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Barcelona - Real Madrid maçını şifresiz ve canlı izlemek için Tivibu Spor 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Tivibu Spor 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



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BARCELONA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Barcelona, İspanya Kral Kupası final maçında güçlü rakibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik mücadele, futbolseverler için Tivibu Spor 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası'nda şampiyon olmak için mücadele eden Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Barcelona - Real Madrid maçı 26 Nisan Cumartesi TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.

BARCELONA SON DURUM

Xavi yönetimindeki Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda finale yükselme başarısı gösterdi. La Liga'da ise şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, güçlü rakibi Real Madrid'i finalde mağlup ederek kupayı müzesine götürmek istiyor. Barcelona La Liga'da topladığı puanlarla zirveye yakın bir konumda bulunuyor.

REAL MADRID SON DURUM

Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid de İspanya Kral Kupası'nda finale adını yazdırdı. La Liga'da da iddialı bir performans sergileyen Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı finalde yenerek şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Real Madrid, ligde zirve takibini sürdürüyor.

BARCELONA - REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny, Araujo, Martinez, Garcia, Fort Garcia, Gavi, Pedri, Yamal, Olmo, Fati, Torres

Real Madrid: Courtois, Raul, Alaba, Garcia, Vazquez, Arda Güler, Tchouameni, Valverde, Diaz, Vinicius, Endrick

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid'in Getafe'yi mağlup ettiği maçta tek gol Arda Güler'den geldi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Carlo Ancelotti, "Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü." ifadelerini kullandı.

İspanyol basınına göre, orta saha bölgesinin ortasında süre alan Camavinga'nın sakatlanmasıyla birlikte son maçta galibiyeti getiren golü atması nedeniyle Arda Güler'in Barcelona maçında ilk 11'de süre alması bekleniyor.

BARCELONA BU YIL İKİ KEZ EL CLASİCO'YU KAZANDI!

Barcelona La Liga'da Santigo Bernabeu'da oynanan ilk maçı 4-0'lık skorla kazanmıştı. İspanya Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan'da oynanan final maçında ise Barcelona bu kez sahadan 5-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
 

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