Barcelona - Inter Şampiyonlar Ligi Yarı Final Maçı Ne Zaman?

Avrupa futbolunun iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek olan bu yarı final eşleşmesi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Geçmişte Avrupa kupalarında birçok kez karşı karşıya gelen Barcelona ve Inter, bu kez Şampiyonlar Ligi finaline kalmak için kıyasıya bir mücadele sergileyecek.

Barcelona ile Inter arasındaki yarı final ilk maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 6 Mayıs Salı günü yine saat 22:00'de gerçekleşecek.

Bu iki dev takımın arasındaki mücadele, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya aday. Turu geçen ekip, 31 Mayıs Cumartesi günü Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak finalde Arsenal - PSG eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.