Haber Tarihi: 17 Nisan 2025 14:07 - Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025 14:07

Barcelona - Inter Şampiyonlar Ligi Yarı Final Maçı Ne Zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen çeyrek final mücadelelerinin ardından yarı final eşleşmeleri kesinleşti. Borussia Dortmund'u her iki maçta da mağlup ederek yarı finale yükselen İspanyol devi Barcelona, bu turda İtalya'nın güçlü temsilcisi Inter ile eşleşti.

Barcelona - Inter Şampiyonlar Ligi Yarı Final Maçı Ne Zaman?
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Avrupa futbolunun iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek olan bu yarı final eşleşmesi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Geçmişte Avrupa kupalarında birçok kez karşı karşıya gelen Barcelona ve Inter, bu kez Şampiyonlar Ligi finaline kalmak için kıyasıya bir mücadele sergileyecek.

Barcelona ile Inter arasındaki yarı final ilk maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 6 Mayıs Salı günü yine saat 22:00'de gerçekleşecek.

Bu iki dev takımın arasındaki mücadele, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya aday. Turu geçen ekip, 31 Mayıs Cumartesi günü Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak finalde Arsenal - PSG eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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